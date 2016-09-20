Возможна ли европейская безопасность без России

Неделю назад начались совместные учения российских и китайских военно-морских, сухопутных и военно-воздушных сил. Это стало ясным сигналом для Вашингтона, который в последнее время активизировал свои действия в Азии, указывающим на то, что, будучи страной, примыкающей к Тихому, океану Россия готова и намерена играть важную роль на этом континенте, в основном связанную со сдерживанием китайской экспансии. Совместные учения призваны показать, что Соединенные Штаты не могут решать судьбы Азии

Россия, которая уже давно воспринимается в НАТО как противник, к которому следует применять политику сдерживания, окружена границами в Восточной Европе. Аннексия Крыма, вмешательство в конфликт на востоке Украины, а затем военная кампания в Сирии, привели к изоляции Кремля, сделав его объектом беспрецедентных экономических санкций со стороны как Европы, так и Америки. Западный альянс стремится сохранить режим санкций в отношении России.

Логика стратегов НАТО состоит в том, что Москва, ослабленная падением цен на нефть и переживающая существенное сокращение доходов бюджета, в конечном итоге будет вынуждена признать превосходство Запада и смириться с ним, а стало быть ей неизбежно придется снизить свою активность на международной арене.

Эта логика ведет к отказу от переговоров, поскольку все ожидают от Путина осознания того факта, что он попросту не имеет права на глобальные амбиции. Как выразился однажды Обама, «Россия – не более чем региональная держава». При этом информационное пространство переполнено аналитическими материалами о том, как тяжело российская экономика переживает кризис, и как сокращение ресурсов приведет к неизбежному конфликту между Путиным и его собственным народом.

Однако, чуть более глубокий анализ дает поводы для серьезных сомнений в обоснованности этой стратегии. Для начала следует сказать, что санкции оказали на Европу гораздо более масштабное негативное влияние, чем на Соединенные Штаты Америки. В прессе часто утверждается, что ВВП России сократился на 3,5 процента. Однако, помимо того факта, что в этом сценарии снижение цен на нефть (главную статью российского экспорта) со 100 долларов за баррель до нынешних 50, сыграло гораздо более серьезную роль, чем санкции, полное молчание хранится относительно цены экономических санкций для Запада, лишившегося России как рынка сбыта для своего экспорта.

Согласно статистическим данным Европейской Комиссии, к концу 2015 года она составляла 100 миллиардов долларов. Однако, эти издержки распределяются весьма неравномерно между Европой и Америкой, о чем по необъяснимым причинам принято молчать. Экспорт США в Россию сократился на 3,5 процента, в то время как общий объем европейского экспорта упал на 13 процентов, а в сельскохозяйственном секторе – на 43 процента. В свою очередь импорт из России в Евросоюзе сократился на 13,5 процента.

По тем же данным, в 2014 году рост ВВП Европейского союза снизился на 0,3 процента, а в 2015 году – на 0,4 процента, что стало прямым следствием экономических санкций. Это касается главным образом не Германии, а южных стран, таких как Италия, чей экономический рост близок к нулю, и чей сельскохозяйственный сектор оказался под серьезным ударом из-за потери российского рынка. Не следует забывать при этом, что общий рост ВВП Европы составляет около 1 процента. Однако, отвечают руководящие круги НАТО, разница между спадом в России и Европе свидетельствует о том, что санкции работают, и капитуляция Путина – не более чем вопрос времени.

Это наводит еще на одно размышление, практически отсутствующее в СМИ. Невозможно игнорировать факт, что Путин пользуется огромной поддержкой населения России. Независимые социологические опросы оценивают рейтинг его популярности от 60 до 78 процентов, то есть на уровне, совершенно недоступном для любого западного лидера. Россияне, согласно мнению социологов, являются народом, способным сокращать расходы на потребление в гораздо большей степени, чем жители западных стран, в силу как исторических, так и культурных особенностей.

Совместные маневры в Южно-Китайском море – элемент исключительно важного и интенсивного процесса сближения между Россией и Китаем. Несмотря на некоторое замедление китайской экономики, Пекин предоставил российским компаниям кредиты на общую сумму в 25 миллиардов долларов. Россия, в свою очередь, взяла на себя обязательство поставлять Китаю 38 миллиардов кубических метров природного газа в течение 30 лет на общую сумму около 400 миллиардов долларов.

Китайский Банк развития открыл кредитную линию Сбербанку в объеме 966 миллионов долларов. Кроме того, Пекин создал инвестиционный фонд для российского сельскохозяйственного сектора на 2 миллиарда долларов, а также предоставил кредит в 19,7 миллиарда долларов для строительства скоростной железной дороги между Москвой и Казанью. Известно, что две эти страны договорились об увеличении объема двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2020 году. Другими словами, между Россией и Китаем формируется беспрецедентный торгово-экономический альянс.

Вопрос, который Европа должна задать себе, сняв на минуту фуражку НАТО и надев европейскую шляпу: «следует ли и дальше толкать Россию в объятия Китая?». Возможно, пора начать всеобъемлющие переговоры с Россией, вместо того, чтобы обсуждать по отдельности каждый компонент взаимных претензий, Сирию отдельно от Украины и Крыма, от проблемы Грузии, Восточной Европы и так далее.

Этот анализ подводит к еще более важному вопросу. Речь идет вот о чем: является ли дальновидной стратегией для Европы, при условии, что санкции возымеют ожидаемый эффект, добиться, чтобы страна с такими колоссальными военными и экономическими возможностями как Россия, к тому же расположенная у границ Европы, оказалась на коленях, а ее население ощутило себя униженным и оскорбленным, убежденным (а в этом не приходится сомневаться) в том, что именно Европа не позволяет России занять подобающее место в мире?

Действительно ли это и есть оптимальный путь к европейской безопасности? Возможно, переговоры с Россией были бы все же лучшим выбором, исходя из острой необходимости формирования политики в сфере безопасности, а также экономики и торговли, обусловленной тем, что, как утверждают ведущие экономисты мира, континент движется в направлении долгосрочной стагнации.

Однако, главный вопрос состоит в следующем: позволит ли европейская шизофрения с двумя шляпами, НАТО и ЕС, обострившаяся в последнее время, начать такие переговоры. Особенно учитывая тот факт, что Путин создает свою собственную систему европейских альянсов: альянсы с правыми популистами, такими как Сальвини и Ле Пен, получает знаки восхищения от Трампа, превращается в модель нелиберальной демократии, как это называет венгерский премьер Орбан.

Все это, безусловно, снижает степень европейской безопасности. Однако, где же лидер, способный на новое, более реалистичное и долгосрочное видение архитектуры безопасности для Европы? К тому же, действительно ли мы уверены, что она вообще возможна без России?

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x