Почему Европа готова смягчить свою позицию по антироссийским санкциям

По мнению аналитиков, Европейский союз, вероятно, смягчит свою позицию в отношении России, когда главы государств-членов соберутся в следующем месяце, поскольку поддержка экономических санкций в Европе явно слабеет, и в то же время растет осознание того, что мирный процесс между Россией и Украиной не продвигается вперед.

Эксперты из консалтингового агентства Eurasia Group заявили в понедельник в своей аналитической записке, что по их мнению октябрьская встреча Совета Европы «подаст сигнал к началу сворачивания минского процесса», хрупкого перемирия, заключенного между Россией и Украиной при посредничестве лидеров Франции и Германии в 2014-2015 гг. в надежде остановить эскалацию пограничного конфликта между пророссийскими повстанческими силами и украинской армией.

Перемирие на Украине выглядит весьма уязвимым, поскольку обе стороны постоянно обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств по мирному соглашению, таких как полное прекращение насилия и проведение местных выборов в сепаратистских регионах, что завело политический процесс в тупик.

Подпись к изображению: Российский президент Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, Французский президент Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко во время мирных переговоров в Минске, 11 февраля 2015 года

Евросоюз отреагировал на военные столкновения и явную поддержку сепаратистов на востоке Украины со стороны России, не говоря уже об аннексии Крыма, введением санкций против России, однако эти санкции должны быть продлены единогласным решением в январе 2017 года, и по мнению аналитиков этот вопрос станет темой споров и разногласий в ходе встречи Совета Европы в нынешнем октябре.

Санкции в связи с кризисом на Украине включают ограничительные меры и замораживание активов тех организаций и лиц, которые, по мнению ЕС, несут «ответственность за действия, подрывающие и ли угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». На прошлой неделе они были пролонгированы до марта 2017 года.

Однако, санкции за «незаконную аннексию» Крыма носят более отчетливый экономический характер. Они включают запрет на импорт товаров из этого региона, а также ограничения в сфере торговли и инвестиций. Срок их действия заканчивается 31 января 2017 года, когда Евросоюз должен будет объявить об их пролонгации либо отмене.

Впрочем, Берлин и Париж признают, что Минские договоренности не работают. Исходя из этого, октябрьский Совет Европы, вероятно, начнет дискуссию о переходе к более постепенному подходу, что проложит путь к ослаблению санкций после января, считают аналитики.

Отсутствие прогресса

Еще более важными, чем изъяны минских договоренностей, являются разногласия в самой Европе относительно того, что делать к санкциями и как строить дальнейшие отношения с Украиной, бывшей советской республикой, с которой ЕС, к явному неудовольствию России, хочет сформировать более тесные связи.

Хотя страны Южной Европы, такие как Греция и Италия, выступают за ослабление санкций, остальные решительно призывают к продолжению жесткой линии в отношении России. Впрочем, Eurasia Group отмечает, что, несмотря на разницу во взглядах, невозможно игнорировать отсутствие прогресса в реализации мирных соглашений.

«Участники Минских договоренностей демонстрируют крайне незначительный прогресс в отношении выполнения планов мирного урегулирования. Военные действия в последнее время утихли, но, как и в прошлом, вероятность их активизации сохраняется».

Суммируя существующие препятствия, аналитики Eurasia Group заявляют, что «российская сторона настаивает на том, что любое соглашение должно защищать права этнических русских и русскоговорящих, либо путем поправок к конституции, предоставляющих сепаратистским регионам широкую автономию, либо международных гарантий… в то время как украинцы, со своей стороны, настаивают на возвращении пограничного контроля в этих регионах и отводе российских войск и вооружений, которые должны предшествовать заключению соглашения о децентрализации власти или предоставлении им особого статуса.

Смена курса?

Аналитики указывают, что в Европе растет осознание того, что в нынешнем виде Минские договоренности не дают результатов, и что необходимо изменить стратегию.

«В рамках подхода «ничего не согласовано, пока все не согласовано», предусматривающего требование полного исполнения Минских соглашений, означающего возврат контроля Украины над своей границей, трудно решить вопрос вознаграждения России за любой промежуточный прогресс», утверждают аналитики Eurasia Group.

«Берлин и Париж таким образом склоняются к мнению, что Минские соглашения следует изменить. Это означает переход в направлении более «постепенного» подхода, который создал бы ощутимые стимулы добиваться существенного, хотя и промежуточного прогресса», считают эксперты, принимая во внимание, что Евросоюз может увязать отмену или смягчение отдельных экономических секторальных санкций с частичным прогрессом в мирном процессе.

Соединенные Штаты также ввели санкции в отношении России, однако, Eurasia Group считает, что более мягкая позиция европейцев вряд ли может повлиять на действия США. «Для того, чтобы Соединенные Штаты стали рассматривать возможность смягчения санкций, администрация Обамы или Клинтон должна будет иметь твердую уверенность в том, что Россия на самом деле стремится к урегулированию украинского кризиса, причем не в отдаленном будущем. Взаимоотношения между Россией и США обострены не только проблемой Украины, но и хрупкостью соглашения по Сирии, обвинениями в кибератаках, недоверием к Путину, а также проблемами Москвы с правами человека. США имеют гораздо меньше экономических интересов в России, и Америка в меньшей степени мотивирована со стороны общества к ослаблению санкций».

И, наконец, учитывая общий политический контекст американо-российских отношений, а также вероятную политику США в отношении Украины в будущем, существует реальный потенциал возникновения разногласий по вопросу санкций между Европейским союзом и США, полагают аналитики.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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