Совместные российско-китайские учения – геополитическое послание Вашингтону

Между двумя крупными азиатскими морскими державами формируются все более тесные связи, и это вызывает тревогу у многих региональных наблюдателей и должностных лиц. Россия и Китай сближаются по вполне естественным причинам, что заметно огорчает индийских, американских и южно-азиатских аналитиков, которые осознают, что растущая двусторонняя синергия может существенно изменить баланс сил в Азии.

Поводом для очередного всплеска обеспокоенности стали, совместные китайско-российские военно-морские маневры «Joint Sea-2016». Впервые российские и китайские военно-морские силы встретились в боевых учениях в Южно-китайском море, впрочем, согласно сообщениям, не в его спорной части. Как бы то ни было, сегодня уже можно говорить об очевидных признаках растущей синергии в других частях морских акваторий Евразии. В августе прошлого года два флота провели учения «Joint Sea 2015 II», масштабные военно-морские маневры в Японском море, с боевыми стрельбами, противолодочными операциями и отработкой задач по непосредственной огневой поддержке. Во время учений в Средиземном и Черном морях ранее в том же году, высшее военное руководство делало заявления, бросающие вызов американскому стратегическому превосходству в Евразии.

Российский и китайский лидеры считают, что США являются главным дестабилизирующим фактором в регионе и осуществляют систематическую политику сдерживания в отношении Москвы и Пекина. Проводя совместные военно-морские учения в Южно-китайском море, они тем самым направляют Вашингтону предупреждение о том, что эпоха американского морского превосходства в Азии подошла к концу.

Перспектива совместных учений морского десанта вблизи Южно-Китайского моря насторожила региональных наблюдателей. Многие опасаются повторения учений августа 2015-го, когда российские и китайские моряки разыгрывали сценарий, в рамках которого 400 десантников Китайской народно-освободительной армии высаживались на один из принадлежащих России островов на Дальнем Востоке. С мая 2015 года, когда была опубликована официальная военная стратегия Китая, провозгласившая экспедиционный характер военно-морских операций, комбинированные задачи и высадка десанта стали стандартным элементом программы китайско-российских военно-морских учений. На этот раз Пекин сделал очередной шаг вперед и объявил о сценарии «захвата острова».

Траектория недавнего военно-морского взаимодействия между двумя странами указывает на то, что их партнерство начинает перерастать изначальные рамки военного сотрудничества. Помимо того, что наблюдается рост численности участвующих в учениях воинских контингентов, само качество маневров значительно возросло. Военные связи получили преимущество в силу мощных политических инвестиций со стороны Путина, который проявил личную заинтересованность в укреплении партнерства. Пекин, стремящийся обрести союзника для нейтрализации превосходства военно-морских сил США, охотно подыгрывает Москве.

Военно-морская синергия также указывает на растущую корреляцию между геополитическими и морскими стратегиями двух стран. Китайско-российские военно-морские связи, судя по всему, продиктованы политическими мотивами и желанием вместе противостоять военному давлению со стороны США. Заявление Путина в ходе недавнего саммита большой двадцатки содержало поддержку отказа Китая от признания решения гаагского трибунала относительно спора по Южно-Китайскому морю. Это является очевидным свидетельством того, что морская стратегия диктуется соображениями региональной политики.

Следует отметить, что многие в Москве начинают рассматривать китайские инфраструктурные объекты в Южно-Китайском море как защиту России от атаки со стороны США. Никого не удивил факт, что российские ВМС в своей военно-морской доктрине обозначили Китай как «основного партнера», что свидетельствует об их растущем морском влиянии в азиатско-тихоокеанском регионе.

Для Нью-Дели картина укрепляющегося военного альянса между Россией и Китаем отнюдь не из приятных. Включение Пекином пакистанского порта Гвадар в 46-миллиардный китайско-пакистанский экономический коридор, а также объявление о передаче Пакистану восьми подводных лодок класса «Юань», уже вызвали серьезную обеспокоенность в Индии. К тому же, немало шума наделало недавнее сообщение, согласно которому Россия и Пакистан намерены провести свои первые совместные военные учения.

Имея под рукой дружественный Пакистан, китайско-российский военно-морской альянс может начать продвигаться в регион Индийского океана, что было бы вполне ожидаемым событием, учитывая индийское логистическое соглашение с США. Нью-Дели осознает, что в подобной ситуации ему было бы трудно предотвратить изменение регионального баланса сил на море.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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