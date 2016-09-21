Давайте не позволять холодной войне начаться вновь





Письма Колина Пауэлла были выкрадены и выставлены на всеобщее обозрение. Неужели Россия и США начнут новую холодную войну, несмотря на заключение хрупкого соглашения по прекращению огня в Сирии и потребности в русско-американском сотрудничестве в борьбе с исламистами? И чего действительно можно было добиться усилением шпионажа в России, если бы события развивались подобным образом?

Со времен его образования Советский Союз использовал мощную разведывательную структуру во внутренних и международных отношениях. Она являла собой длившуюся тридцать лет объединенную внешнюю пропаганду, привлекавшую к своей деятельности временных посланников и фактических агентов. В 1947 году ее место заняли Коминформбюро (информационное бюро коммунистических и рабочих партий) и Коминтерн (Коммунистический интернационал). После Второй мировой войны Соединенные Штаты и в особенности Великобритания направили свои шпионские активы на Советский Союз. Особенности этого шпионского мира были запечатлены в романах Джона Ле Карре и Яна Флеминга.

Соединенные Штаты и Советский Союз вкладывали сотни миллиардов долларов и рублей во все, начиная с высокотехнологичных и дорогостоящих космических спутников и заканчивая провоцирующим государственную измену подкупом чиновников. Печально известны американцы Джон Уокер, Олдрич Эймс и Роберт Хэнсон, а также полковник советской военной разведки (ГРУ) Олег Пеньковский, оказавшиеся.

Порой шпионаж становился театром абсурда. Однажды была отменена поездка в Москву из-за устроенного легкомысленным агентом КГБ пожара в резиденции американского посла Спасо-хаусе. Скрытые средства наблюдения на карнизе резиденции зафиксировали, как «не очень секретный» агент уронил зажженную сигарету на груду старых газет. Не подвергается сомнению, что в результате данного инцидента американцы уступили свои позиции.

В первую очередь необходимо было бы поставить следующие вопросы: Что могло дать увеличение Америкой шпионских активов против России? Какие преимущества и прибыли? Каковы могли быть последствия, запланированные или нет? Какие риски и возможные ответные реакции России это могло повлечь? И есть ли выбор кроме возврата к повторению шпионских игр времен холодной войны?

Самая незначительная причина – это противодействие кажущемуся учащению попыток России манипулировать американскими выборами. И это противодействие, скорее всего, вызовет ответное противодействие. Такая эскалация может предоставить России преимущества. Влияние России на американское общество гораздо сильнее доступности российской общественности для США благодаря американским законам и конституционно защищенным свободе слова и праву выбора.

Вторая причина – действия России, чего бы они ни коснулись, киберпространства ли, запугивания ли соседей, кажутся более агрессивными, в результате чего отношения принимают более неприглядный и беспросветный поворот. Одним из результатов стало то, что Министерство обороны США теперь планирует сдерживать Россию, а в случае войны разгромить ее. Если такая позиция сохранится, новая холодная война не заставит себя ждать, следовательно, Америка испытывает потребность в усилении шпионажа, чтобы получать больший объем разведданных о вооруженных силах и других возможностях России.

Третья причина – политическая. Путь сравнивания и состыковывания с более агрессивной политикой Москвы может заморозить или завести в тупик состязание между державами. Такой подход подобен ядерному сдерживанию, целью которого было предотвращение мирового конфликта во время холодной войны.

Все эти причины несущественны. Пентагон навязывает свою «третью компенсационную стратегию», чтобы, внеся изменения, увеличить военные возможности, что в действительности приведет только к росту шпионажа. Увеличивающееся число работающих под прикрытием тайных агентов, упорное ведение тайных военных действий с использованием ядерных подлодок, другие засекреченные средства – все это пустая трата денег.

Разведка, основанная на открытых источниках, была жизнестойкой и жизнеспособной альтернативой, которая должна была достичь полного раскрытия возможностей в продвижении собственных интересов. Обычный опрос должностных лиц в ходе дипломатических отношений может стать кладом для разведки. Такие грязные шутки, как выискивание и обнародование скрытых фондов и богатств российских лидеров или рассекречивание таких персональных данных, как имена их учащихся в Западных школах детей или постыдные грешки, помогают приструнить расхулиганившихся. И наконец, огромное значение имеет консультирование со специалистами, по-настоящему заинтересованными в изучении России с различных точек наблюдения, особенно со стороны ведения бизнеса.

Во время холодной войны были опробованы все методы. Сегодня, в XXI веке, существуют более действенные средства, чем традиционный «шпионаж». Перед тем, как стать жертвой рефлексии на чрезмерно агрессивную «шпионскую» политику, необходимо заранее ознакомиться с возможностями выбора, что станет наиболее мудрым решением в принятии плана действий.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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