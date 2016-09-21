Россия – новый центр силы на Ближнем Востоке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно дал свое принципиальное согласие встретиться с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Москве. Если такая встреча на самом деле произойдет, это будут первые прямые переговоры между двумя лидерами за последние шесть лет.

Нетаньяху в прошлом году посвятил немало усилий укреплению своих отношений с российским президентом Владимиром Путиным, главным образом в связи с его военной интервенцией в Сирии, но также из-за общего усиления российского присутствия и влияния на Ближнем Востоке. Россия заполнила вакуум, образовавшийся в результате ослабления влияния Америки в регионе. Многие наблюдатели отмечают, что Путин стремится заменить Америку в качестве сверхдержавы и занять позицию нового центра силы на Ближнем Востоке.

Путин, возможно, не станет настаивать, чтобы Нетаньяху предоставил убежище тысячам или даже миллионам палестинцев, которые хотели бы жить в Израиле, в качестве реализации их «права на возвращение». Он, вероятно, не ожидает от Израиля возвращения к так называемым границам 1967 года, как того требуют палестинцы. И, наконец, он, вероятно, не станет пытаться вынуждать Израиль пойти на разделение своей столицы, Иерусалима. Похоже, что главным интересом Путина является мощная и активная роль в Сирии, а также вдоль границы с Ливаном.

Все это указывает на стратегическое решение Израиля принять новый принцип, идею переговоров с Аббасом под патронажем России в качестве посредника. «Мы уже имели дело с американским посредничеством в лице Джона Керри на протяжении двух лет, и оно с треском провалилось», заявляет руководитель проекта и сотрудник Иерусалимского центра общественной политики Дан Дикер.

На данный момент идея московской встречи между Израилем и Палестиной представляется чисто спекулятивной. По прежнему существуют предварительные условия, которые ставятся перед израильтянами палестинской стороной. Они касаются замораживания строительства поселений, а также освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако, Нетаньяху согласился встретиться с Аббасом лишь в случае его отказа от упомянутых предварительных условий.

Тем временем, процесс привлечения России в ближневосточную политику в качестве потенциального нового центра силы с целью замены Соединенных Штатов в этой роли, нельзя не признать заслуживающим серьезного внимания. Эти события набирают обороты после встречи между египетским президентом Аблул Фаттахом Ас-Сиси и Путиным. Египет и Россия стремительно укрепляют свои связи, и в то же время Израиль, в свою очередь, также улучшает отношения с Египтом.

Дикер назвал причины, стоящие за формированием этих новых альянсов, одна из которых заключается в том, что «египтяне были глубоко обеспокоены и возмущены поведением администрации Обамы. Для них становится очевидным, что Обама активно содействовал свержению Мубарака, а затем поддержал приход к власти и правление бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси.

Когда египетские военные помогли свергнуть Мурси, правительство США прекратило военную помощь Египту. В результате, в условиях неопределенности Египет обратился к России, чтобы она заполнила этот вакуум.

Путин предпринимает и иные существенные усилия на Ближнем Востоке, как дипломатического, так и военного характера. Провал американского плана по созданию бесполетной зоны в Сирии существенно ударил по ее авторитету, особенно в глазах соседних арабских стран. Сегодня свобода маневра Соединенных Штатов в Сирии ограничена, а их влияние на президента Асада минимально. Вместо этого американским вооруженным силам в Сирии приходится обращать внимание на возможности современных российских вооружений, и стараться избежать конфронтации.

Благодаря своей военной интервенции в Сирии по просьбе президента Асада, Россия обеспечила себе военный плацдарм в этой стране. Этот удачный шаг Путина вынудил Америку смириться с его требованием, чтобы Асад остался у власти в переходном правительстве в соответствии с мирным соглашением между Асадом и сирийскими оппозиционными группировками. По мере того, как ослабевает влияние Америки в регионе, Египет, Израиль, Турция и Саудовская Аравия начинают воспринимать Россию как новую ключевую фигуру ближневосточного баланса сил.

Дикер признает, что в настоящее время Россия является явным фаворитом соперничества. Путин испытывает теплые чувства к Израилю, поскольку там живут более 1,2 миллиона россиян, самое большое зарубежное сообщество за пределами России. Сам аналитик считает маловероятным, что Россия добьется успеха в том, что не удалось прошлым администрациям Соединенных Штатов. Он не верит, что российское посредничество может привести к существенному прогрессу. «Все это пиротехника, которая не имеет отношения к серьезному миротворчеству. Она не имеет ничего общего с реальной палестино-израильской дипломатией. Все это не более чем дымовая завеса».

В настоящее время, все смотрят на действия России в регионе, наблюдая как Путин пытается утвердить себя в роли ближневосточного центра силы и посредника в переговорах. По мнению экспертов, он продолжит искать возможности для продвижения российских интересов, одновременно протягиваю руку как Израилю, так и арабским странам. В то же время Путин не остановится перед применением военной и политической мощи России в отношении террористических организаций или государственных образований, встающих на пути его стратегических планов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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