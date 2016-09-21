Учения США с Индией и Китая с Россией предвещают создание новых союзов

В настоящее время вооруженные силы США и Индии проводят совместные учения в горном штате Уттаракханд, приблизительно в 100 километрах от границы Индии с Китаем. Это будут 12-е учения Yudh Abhyas и раньше они никогда не проводились в такой непосредственной близости от Народной Республики.

Военнослужащие часто проходят подготовку с гражданами тех стран, с которыми они планируют вступать в союз. По словам Нитина Гокхале, создателя интернет-портала Bharat Шакти, «в настоящий момент вооруженные силы Индии с Соединенными Штатами проводят учений больше, чем с любой другой страной».

Со своей стороны, Вашингтон полностью охватил Нью-Дели. Новые перспективы Индии позволяют Вашингтону, по словам члена-корреспондента аналитического центра Chatham House Клео Паскаля, взглянуть на эту страну «как на стабильного партнера, которого он искал в Индийском океане и, возможно, даже в Индо-Тихоокеанском регионе».

А в Индо-Тихоокеанском регионе Россия начала проявлять энтузиазм к своему новому партнеру, Китаю, демонстрируя присоединение Кремля к другой стороне. Проходящие с 12 по 19 сентября китайско-российские учения под названием «Joint Sea-2016» вызывают особый интерес. По данным китайских государственных СМИ две военно-морские силы будут проводить операции по «захвату острова» в Южно-Китайском море.

Начиная с 2012 года, это пятые по счету китайско-российские военно-морские учения. В общем, военнослужащие двух стран на суше и на море регулярно проходят подготовку друг с другом, а Москва и Пекин координируют свою азиатскую политику даже по поводу притязаний на Южно-Китайское море.

Пекин часто выражает недовольство по поводу «менталитета затяжной холодной войны» Америки. По истечении этой борьбы в несколько десятков лет Китай и США выступали против Советского Союза и Индии.

Сегодня великие державы передислоцировались. И к счастью для региона – и всех стран мира – два великих демократических государства, наконец, объединили усилия.

Автор: аналитик Гордон Чанг

Источник перевод для MixedNews — Елена Матюшина (Голосов нет)

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