Вашингтон обеспокоенно поглядывает на обхаживание Россией Никарагуа

Не так давно Россия продала Никарагуа 50 танков, получила доступ к воздушному пространству и портам Никарагуа, а также строит разведывательный центр вблизи побережья Тихого океана.

Администрация Обамы «внимательно следит» за присутствием России в Никарагуа и выражает обеспокоенность по поводу отсутствия демократического пространства.

Белый дом безуспешно пытался оказать давление на президента Даниэля Ортегу для приглашения международных наблюдателей на решающие выборы в ноябре. А теперь разочарованные члены Конгресса во главе с республиканским конгрессменом Илеаной Рос-Лехтинен, представителем от штата Флорида, хотят сделать мишенью карман Ортеги.

«Единственный способ оказать давление на таких людей, как (президент Венесуэлы Николас) Мадуро или Ортега – закрыть им доступ к деньгам», – говорит Рос-Лехтинен.

Во время слушания подкомитета по иностранным делам Западного полушария Рос-Лехтинен провела аналогию между правительствами Никарагуа и Венесуэлы. Она сказала, что активные попытки Ортеги использовать Верховный суд, чтобы усилить свою власть и задушить оппозицию, были очень похожи на усилия Мадуро использовать суды для препятствия действиям оппозиции под руководством Национального собрания.

В прошлом месяце представители вооруженных сил Никарагуа продемонстрировали новые российские танки Т-72. Это напомнило событие, когда экс-президент Рональд Рейган использовал возможность российских танков в качестве заявки на финансирование боевых действий против повстанцев сандинистского правительства Ортеги в 1980-е годы.

«Меня всегда поражало, как вторая самая бедная страна в Западном полушарии покупает танки, самолеты, все виды оружия, однако потребности людей, по всей видимости, игнорирует», ¬– говорит конгрессмен из штата Нью-Джерси Альбио Сирес, высокопоставленный член подкомитета по Западному полушарию.

Никарагуа представляет интерес для США по нескольким причинам. Никарагуа – член соглашения о свободной торговле в Центральной Америке, многие американские предприятия работают здесь. Это основной пункт транзита наркотиков и другой контрабанды.

Из бюджета Государственного департамента в 2017 году планируют выделить около $ 14 млн в качестве иностранной помощи Никарагуа, что вызывает обеспокоенность США по поводу сообщений о репрессивной тактике и обхаживаниях со стороны России и Китая.

Ортега, бывший лидер повстанцев, который также был президентом в течение 1980-х годов, планирует баллотироваться на третий срок в ноябре после убеждения Верховного суда отменить конституционный запрет на последовательные сроки полномочий. Ожидается, что он победит.

В последние месяцы Ортега, глава Сандинистского фронта национального освобождения, заявил, что не допустит международных наблюдателей на предстоящие выборы. Он выбрал свою жену, первую леди Росарио Мурильо, кандидатом на пост вице-президента. В июне Верховный суд Никарагуа принял решения о досрочном прекращении депутатских полномочий лидеров двух оппозиционных партий.

Источник перевод для MixedNews — Елена Матюшина (Голосов нет)

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