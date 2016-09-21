Актуальная забота в осенний сезон: чем и как лучше обогреться?

На дворе осень, а значит и все её «прелести», в виде суточных колебаний температуры и ночных заморозков. В квартирах с центральным отоплением осенние капризы природы вызывают стойкое желание согреться, особенно, в вечерние и ночные часы. Можно ли использовать для обогрева квартиры кондиционер и насколько он экономичнее по сравнению с обычным обогревателем?

Для того, чтобы разобраться в этом, давайте посмотрим, как работает кондиционер в режиме обогрева. Внутри внутреннего и наружного блоков кондиционера находятся «теплообменники» — металлические трубки, внутри которых циркулирует жидкость — фреон. В режиме «охлаждение» теплообменник внутреннего блока «забирает» тепло в помещении и выводит его наружу, где наружный блок это тепло испаряет в атмосферу, сильно нагреваясь при этом. В режиме «обогрев» блоки кондиционера меняются своими ролями — расположенный на улице наружный блок станет забирать тепло, а внутренний, находящийся в комнате блок станет «горячим», подавая тепло в помещение. Именно так и происходит обогрев комнаты кондиционером. При чём, чем ниже температура на улице, тем менее эффективной будет работа кондиционера как обогревателя. Именно поэтому, в большинстве недорогих кондиционеров указан допустимый температурный режим при обогреве не ниже 6-7 градусов тепла. Как раз средняя осенняя температура, не правда ли?

Стоит отметить, что у некоторых моделей кондиционеров (в основном именитых японских фирм) есть возможность эффективно обогревать помещение и при минусовых температурах. Например, в кондиционере Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE в базовой комплектации, доступен режим обогрева до – 15 С °. Если вам необходим обогрев помещения при более низких температурах, вам понадобится т. н. «зимний комплект», который покупается отдельно. С «зимним комплектом» кондиционер можно использовать как единственный источник тепла при температурах до – 30 С °, например, в загородном доме. Есть фирмы, производящие кондиционеры, работающие на обогрев и при – 40 С °, но мы рекомендуем использовать кондиционеры только известных, хорошо зарекомендовавших себя фирм. При этом, энергоэффективность у кондиционера, как источника тепла будет выше, чем у электрических отопительных приборов, при стартовой стоимости в несколько раз выше. Но, ели вы планируете использовать ваш кондиционер как отопительный прибор постоянно, то, по истечении нескольких сезонов экономия электроэнергии покроет начальные вложения, и вы «уйдёте в плюс». Соответственно, покупатель должен решить для себя, что ему выгоднее в его ситуации.

Мы же, со своей стороны, рекомендуем как источник тепла для постоянного проживания в неотапливаемом помещении, приобрести кондиционер с «зимним комплектом». Например, Daikin FTXS50K или Mitsubishi Electric MS-GF50VA . Как показал опыт Виктора Борисова, использующего кондиционер Mitsubishi Heavy для обогрева дома площадью 73 м², среднемесячное потребление электроэнергии кондиционером в режиме отопления зимой составило всего 600 кВт. Это в несколько раз ниже, чем у бытовых отопительных электроприборов.

Для обогрева квартиры в межсезонье, когда ещё не включено центральное отопление, рекомендуем использовать кондиционеры без «зимнего комплекта», но поддерживающие работу в режиме отопления при минусовых температурах, такие как Daikin FTXB20C или Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA.

Преимущества использования кондиционеров для обогрева очевидны — помимо тепла вы получите и все другие возможности кондиционера:

— охлаждение воздуха в тёплое время года

— очистка воздуха (в том числе антиаллергенная, антиоксидантная и т. д.)

— автоматическое поддержание заданной температуры в помещении

— вентиляция помещения без открытия окон

Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор!

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Подготовлено при помощи компании «ГЛАВКОНД» —

www.glavcond.ru

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