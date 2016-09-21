Россия способна перекрыть каналы переброски американских войск в Европу

В случае масштабной войны Россия способна воспрепятствовать переброске американских подкреплений в Европу, предупредил недавно ушедший в отставку бывший командующий Европейского командования вооружённых сил США генерал ВВС США Филип Бридлав. Хорошо известно, что российские радары, ракеты и истребители-штурмовики, составляющие систему преграждения доступа в определенную зону, которая в американской терминологии называется anti-access / area denial, или A2/AD, угрожают кораблям и самолетам на значительных территориях в Черном море, Восточной Европе и Балтике. Однако, предупреждения генерала Бридлава касались более масштабной проблемы: он встревожен насчет Атлантики.

«Если мы окажемся в состоянии прямого военного конфликта с крупной державой на востоке, уверены ли вы, что вам удастся беспрепятственно пересечь Атлантический океан, по воздуху или морю?», задал риторический вопрос Бридлав на недавней конференции Ассоциации Военно-воздушных сил.

«Как я уже говорил ранее, наш противник силен, но не всемогущ», заявил Бридлав. Российские силы не могут находиться одновременно повсюду, во всяком случае, в этом у них нет перед нами преимущества. «Однако, я полагаю, в определенных местах и в определенное время они способны создать крайне неблагоприятные условия для нас, и мы должны обеспечить свою способность действовать в подобных обстоятельствах.

Сценарий Бридлава наводит на мысль о подводных кампаниях обеих мировых войн, которые едва не задушили экономику Британии, однако эта новая битва за Атлантику будет включать также военно-воздушные силы, кибер-войну и даже космическое пространство.

Переброска подкреплений по воздуху и морю из США в Европу столкнется с «препятствиями… по всему восточному побережью» предупредил Бридлав. Учитывая возможности России в сфере кибер-войн и уязвимость американской транспортной инфраструктуры перед компьютерными взломами, проблемы могут возникнуть сразу после того, как войска покинут свои базы.

Исходя из этого европейские страны-члены НАТО должны повысить свою готовность действовать в условиях кризиса, желательно до того, как начнется стрельба. Речь идет о том, что они должны в лучшем случае не допустить начала войны, а в худшем – быть в состоянии вступить в нее прежде, чем российские системы блокировки доступа остановят переброску подкреплений. Разведка НАТО должна перестроить систему «предупреждений и индикаторов» времен холодной войны, чтобы зафиксировать наступление до его начала.

Однако, если события будут развиваться по наихудшему сценарию и новый железный занавес российской «бесполетной зоны» опустится над Восточной Европой, нам придется найти способы прорвать его. Слишком многие офицеры ВВС чрезмерно упрощают задачу, считая, что речь идет об операции по подавлению средств ПВО противника (SEAD), в чем мы достигли больших успехов. Однако, проблема носит гораздо более масштабный характер, предупредил он, и решение не может быть достигнуто исключительно силами ВВС.

«Мы захвачены в заложники потенциалом противника в области дальних ударных операций: наши аэродромы, наши порты, оказались в положении заложников», сказал Бридлав. Мы должны восстановить свои собственные позиции в области нанесения дальнего удара, который является главной задачей ВВС, но не только их одних, а также Армии и ВМС.

Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула был несколько более откровенен в своей высокой оценке возможностей ракет дальнего радиуса действия сухопутных войск США. «Это один из самых простых и дешевых способов противодействия асимметричному преимуществу противника».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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