Отставной британский генерал убеждает начать приготовления к войне с Россией

В отправленном министру обороны Майклу Фэллону послании Барронс огласил список военного и разведывательного оборудования, технических средств и личного состава, необходимых для ведения воздушных, наземных и морских боев с тяжеловооруженным противником, в особенности с Россией.

В недавнем времени Барронс был отстранен от управления Объединенным командованием сил Великобритании, сформированным британским правительством в 2012 году с целью интеграции снабжения, планирования, координации международных отношений и политической разведки для всех трех видов вооруженных сил. Его комментарии, несомненно, отображают размышления в высших эшелонах британских вооруженных сил и необыкновенно прямолинейны в понимании природы вероятных конфликтов.

Барронс настаивает на том, что «ни британская родина, ни расположение сил, даже вместе взятые, не могли бы обезопасить себя от нанесенного Россией согласованного авиационного удара».

Что касается «согласованного авиационного удара», который должен был быть направлен против Великобритании, ни Барронс, ни военный корреспондент Сэм Джонс со своей статьей в Financial times ни словом не обмолвились о провокационной роли британских войск как части Североатлантического альянса в окружении и блокировании России. Они не обмолвились также и о поддержке американцами и европейцами фашистского переворота в Украине в 2014, которая повлекла присоединение российским правительством Крыма и Восточной Украины

В июне правительство Великобритании объявило, что в страны Балтии направляется батальон из пятисот британских солдат. Это стало частью спускового механизма НАТО в данном регионе, где любые неосторожные действия России могли спровоцировать полномасштабную войну. С апреля по август четыре британских и четыре португальских истребителя Тайфун дислоцировались в 260 км от территории России на авиабазе Амари в Эстонии.

За все время дислокации девятнадцать раз британские Тайфуны были подняты против российских самолетов, многие из которых прибыли из Калининграда, являющегося базой Балтийского флота России. А французские и немецкие самолеты и сейчас поднимаются.

Калининград представляет такую же стратегическую ценность для России, как и Тартус в Сирии, и Крымский полуостров, и по этой причине особенно уязвим. В советский период на Калининград, расположенный между Польшей и Литвой, не распространялся Варшавский договор.

Сейчас этот эксклав с населением 430 тысяч человек ограничен принадлежащими Североатлантическому союзу территориями и сообщается с Россией только железной дорогой через Литву. С того момента, как Литва вступила в НАТО, повторяющиеся Балтийские военные игры, многочисленные провокации и планы сосредоточились на Калининграде и это представляет собой парадоксальную ситуацию для империалистической стратегии США и Европы оказать давление на Россию и подчинить ее своим интересам.

Все это является плодородной почвой для неистового недовольства Барронса относительно использующейся в британской армии тяжелой техники. «Действующая армия выросла, опираясь на основы безопасности… в сравнении с противниками, не проводящими масштабных маневров, не обладающими высокой проходимостью, не имеющими ни противовоздушной обороны, ни существенной артиллерии, ни каких-либо технологических возможностей в области военной электроники, ни, в особенности, военно-воздушных сил и прав использования удовлетворяющих техническим условиям баллистических или крылатых ракет».

Другими словами, вооруженные силы России – более грозный противник, чем афганские талибы или устаревшие малочисленные войска Саддама.

Статья Financial Times приобщила военных экспертов, чтобы дополнить комментарии Барронса. Бен Барри из Международного института стратегических исследований был возмущен тем, что эти комментарии «маловразумительны во всем, что касается обычных возможностей Великобритании, которые почти полностью восстановились».

Британская армия была вооружена хуже своих российской соперницы, имеющей в резерве два или три артиллерийских батальона по сравнению с одним британским. Статья предупреждала о том, что обновленные британские Челленджеры сильно уступают новому российскому танку Армата.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x