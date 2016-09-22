Словаки доверяют России больше, чем США

Словаки надеются, что в случае опасности союзники окажут помощь их стране, однако лишь половина из них стали бы помогать другой стране НАТО в подобной ситуации. В целом они предпочитают нейтралитет, однако по сравнению с соседними странами, гораздо большее количество словаков ощущают скорее близость к России, чем к Соединенным.

К таким выводам позволяют прийти результаты ежегодного опроса «Transatlantic Trends» и недавнего исследования «Globsec Policy», опубликованные 7 сентября. Этот социологический опрос был проведен в Чешской Республике, Словакии и Венгрии. В Словакии он проводился организацией «Focus» в феврале нынешнего года, причем на вопросы отвечали 1000 респондентов.

«Словаки считают Соединенные Штаты экспансивной великой державой и демонстрируют преимущественно пацифистские настроения», заявил в интервью изданию « The Slovak Spectator» аналитик Института международных проблем (IVO) Григорий Месежников. «С другой стороны, они менее критично воспринимают действия России в Крыму, чем военную операцию США в Сербии».

Организация «Globsec Policy» провела опрос с целью выяснить влияние пророссийской пропаганды, распространяющейся в Центральной Европе.

Симпатии к России

Лишь 12 процентов участников опроса предпочли бы ориентацию Словакии на восток, в направлении России, однако этот показатель здесь вдвое больше, чем в Венгрии, и в три раза превышает аналогичную цифру в Чешской Республике, сообщает «Globsec».

Социологи и политические аналитики сходятся во мнении, что словакам нравятся русские больше, чем их соседям, по нескольким историческим причинам. Эти симпатии уходят корнями в Австро-Венгерскую Империю начала 19 столетия. В то время ведущие деятели Словакии искали союзника, который помог бы им отвоевать больше национальных прав в этой многонациональной империи.

«В те времена мы создали идеализированный образ России», сказал научный сотрудник словацкой Ассоциации международной политики Александр Дулеба. «Даже сами русские не понимали, чего мы от них хотим».

Другая причина заключается в том, что Словаки никогда не вступали в формальный военный конфликт с Россией. Многие люди, безусловно, считают, что социалистический режим, который экспортировала Россия, принес Словакии модернизацию, и аграрная страна превратилась в мощное индустриальное государство, заявил Дулеба.

Опрос « Globsec» также показал, что 23 процента словацких респондентов видят страну частью Запада, в то время как 52 процента хотели бы оставаться где-то посередине между Западом и Востоком.

«Общество в целом скорее хотело бы оставаться в геополитическом отношении

где-то посередине», говорит социолог Ольга Гиарфашова. «В течение многих лет в Словакии популярна идея моста между западом и востоком», заявила Гиарфашова представителям прессы.

Отношение к США

Отношение к НАТО является во многом результатом влияния словацкого общественного мнения относительно внешней политики Соединенных Штатов. По данным «Globsec», более 60 процентов словаков считают, что США используют НАТО для контроля над такими странами как Словакия, и 48 процентов из них полагают, что именно США несут ответственность за украинский кризис.

Опрос «Transatlantic Trends» 2011 года показал, что лишь около 33 процентов словаков одобрительно отзываются о лидерстве Соединенных Штатов на мировой арене. Причины антиамериканизма имеют сложную структуру и связаны, по мнению Ольги Гиарфашовой с особенностями культуры и истории страны.

«Наиболее очевидный антиамериканский период наблюдался во время вторжения в Ирак и был связан с деятельностью президента Буша-младшего», заявила Гиарфашова. «Барак Обама был популярным президентом в Европе, когда вступил в должность, однако, общая сдержанность в отношении Соединенных Штатов по-прежнему преобладает».

Российская пропаганда также влияет на отношение к США, считает Якуб Янда из исследовательского центра «European Values». Эта организация собрала около 1000 документов, содержащих дезинформацию и распространяемых в Чешской республике, причем 20 процентов из них имеет антиамериканскую направленность.

«Мы были удивлены, поскольку думали, что самой массовой темой будет проблема миграции», заявил Янда в интервью. «Мы не можем показать, как это влияет на общественное мнение в отношении Соединенных Штатов, но мы знаем, что это происходит.

Российская пропаганда

Организация «Globsec» также предприняла попытку выяснить, как много словаков предпочитают так называемые альтернативные источники информации. Опрос показал, что большинство респондентов, а именно 72 процента, выражают доверие официальным СМИ, в то время как лишь 17 процентов отдают предпочтение альтернативным источникам.

Впрочем, среди молодежи эти цифры несколько иные. С точки зрения 29 процентов словаков в возрасте от 19 до 24 лет, большего доверия заслуживают именно альтернативные СМИ. «Они привлекательны для молодых людей, поскольку предлагают что-то другое», считает Гиарфашова. «Кроме того, это связано с общей атмосферой в стране, где антисистемные партии приобретают все большую популярность».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x