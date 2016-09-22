Производство зерновых в России к 2030-му может вырасти на 60%





Согласно новому докладу австралийского исследовательского центра «Export Grains Innovation Centre» (AEGIC), ожидается, что российский экспорт зерновых культур вырастет за период с 2015 по 2030 год на 60 процентов.

AEGIC прогнозирует, что экспорт пшеницы подскочит на 50 процентов с 21,7 миллионов тонн в прошлом году до 32,5 миллионов тонн в 2030 году. Экспорт кукурузы вы растет почти втрое с 3,6 миллионов тонн до 9,7 миллионов тонн за тот же период, в то время как поставки ячменя предположительно возрастут на довольно скромные 20 процентов до 5,6 миллионов тонн.

«Существует минимальное пересечение рынков между 20 мощнейшими производителями пшеницы в Австралии и России, которые исторически были результатом особенностей географического положения и высоких затрат на морские перевозки», говорится в докладе. Однако, Россия постепенно экспортирует все большее количество пшеницы на ключевые для Австралии рынки в Юго-Восточной Азии.

«Россия определила Марокко, Индонезию, Филиппины, Южную Корею, Китай и Алжир как важнейшие источники спроса в будущем. Помимо Марокко, все эти страны считались ключевыми рынками сбыта для австралийского экспорта, важность которых, как предполагалось, сохранится и в будущем».

В докладе «AEGIC» говорится о том, что большая часть дополнительного экспорта из России обусловлена повышением урожайности и потенциальным расширением посевных площадей. Эксперты утверждают, что урожайность пшеницы в России относительно низкая по сравнению с другими странами-экспортерами, помимо Австралии, и правительство уже начало реформировать исследовательские центры в сфере сельского хозяйства, которые должны добиться повышения урожайности в отрасли.

В то же время, площади возделываемых земель в России в два с половиной раза превышают аналогичный показатель Австралии, а кроме того, там имеются значительные резервы земли, которая могла бы быть засеяна зерновыми культурами.

«AEGIC» утверждает, что политика российского правительства в течение прошлого десятилетия явно была сосредоточена на повышении продовольственной безопасности, самодостаточности, а также доступности продовольствия для населения.

«Однако, экономический спад, начавшийся в середине 2014 года, вызванный падением цен на энергоносители и западными санкциями из-за аннексии Крыма, привел к небольшому, но все же важному пересмотру приоритетов, в результате которого помимо прочего правительство видит в сельскохозяйственном секторе также будущий источник экономического процветания», считают авторы доклада.

«Возросшее производство зерновых культур и рост экспорта из России, по всей вероятности приведут к ужесточению конкуренции на основных рынках, и в конечном итоге, к снижению закупочных цен на зерно, а также сокращению сферы распространения скачков цен, вызванных изменением российской политики в сфере сельского хозяйства.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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