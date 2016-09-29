Главный экономист Всемирного банка: Швеция должна создать на своей территории независимое государство мигрантов, где не будут действовать национальные законы

Швеция может решить проблему мигрантов путём создания нового государства в государстве, где не будут действовать национальные законы и куда можно будет направлять тысячи мигрантов и так называемых беженцев, заявил новый главный экономист Всемирного банка.

Бывший профессор экономики Нью-Йоркского университета Пол Ромер прокомментировал на этой неделе свой необычный подход к решению мигрантского кризиса в Швеции в интервью шведской газете Dagens Nyhter. Предложив создать зону наподобие британского Гонконга, главный экономист сказал, что это может принести огромную пользу без каких-либо затрат для налогоплательщика.

Объясняя свой замысел, он сказал: «Вопрос с беженцами является серьёзной проблемой, но есть возможные пути решения. Швеция как малонаселённая страна может сдавать земли площадью, соответствующей размерам Гонконга, в аренду».

«Там можно разместить миллионы людей, которые бы обеспечивали себя сами, и это не будет стоить ничего… Важно, чтобы эта свободная зона не являлась частью Швеции и считалась независимой, где будут действовать свои законы и правила».

«Те, кто там будет проживать, не будут являться гражданами Швеции. Они будут жить своей жизнью отдельно от остального общества».

Экономист уже предлагал создать аналогичную зону в Соединённых Штатов, используя земли в заливе Гуантанамо для создания автономной колонии для беженцев и мигрантов.

Для реализации проекта, по словам Ромера, должен быть установлен жёсткий пограничный контроль с остальной частью Швеции, чтобы «сделать невозможным для жителей зоны пересекать границы». Освобождение мигрантов от действия таких ограничительных законов о труде, как минимальный размер оплаты труда и ограничении рабочего времени, будет стимулировать экономический рост в зоне, сказал он.

Основанием для этого предложения стал опыт Гонконга — британской колонии, ставшей одним из самых богатых мест на земле — а сотни тысяч новых мигрантов могут последовать примеру тех, кто приехал в Гонконг из Китая, чтобы усердно трудиться, добиваясь процветания.

Но прибывшие в Европу мигранты сильно отличаются от предприимчивых китайцев, перебравшихся в Гонконг. Несмотря на первоначальный оптимизм по поводу использования массовой миграции, подпитываемой кризисом беженцев, для решения демографических проблем в Германии за счёт пополнения трудовых ресурсов, трудоустройство так называемых беженцев остаётся на крайне низком уровне.

Из более одного миллиона мигрантов, прибывших в 2015 году, большинство были признаны «нетрудоспособными», поскольку не имеют абсолютно никакой квалификации. Только 54 человека нашли работу в ведущих немецких фирмах, несмотря на значительные усилия правительства убедить компании в Германии нанимать лиц, ищущих убежища.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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