Загорелся очередной F-35 при запуске двигателя

Каждый высокотехнологичный истребитель F-35A, который должен составить основу боевой мощи ВВС США на следующие десятилетия, стоит около 150 миллионов долларов. Но у этих самолётов начала проявляться одна очень серьёзная проблема — повышенная пожароопасность.

На одном из F-35A на авиабазе в Айдахо во время запуска двигателя 23 сентября начался пожар, согласно Defense News. Как сообщается, пилот успел покинуть самолёта, и в результате инцидента никто не пострадал.

Пока неясно, что послужило причиной возгорания, и был ли повреждён самолет.

Пожар произошёл спустя почти восемь недель после официального заявления представителей ВВС о готовности F-35A к эксплуатации.

Пока причина аварии не ясна, но известно, что уже были похожие проблемы с двигателем Pratt & Whitney F135. В июне 2014 года на базе ВВС Эглин во Флориде у F-35А загорелся двигатель во время взлёта.

Пилот успел выпрыгнуть из машины, и пожарные экипажи бросились тушить истребитель. Пожар был потушен в течение нескольких минут, но был нанесен значительный ущерб — сгорел почти весь самолёт, и на его ремонт потребовалось 50 миллионов долларов.

Тогда Пентагон запретил на несколько недель полёты всех F-35 трёх модификаций — для ВВС, ВМС и морской пехоты.

Инженеры предупреждали об повышенной пожароопасности самолёта ещё в 2007 году, в соответствии с данными расследования. В 2013 году испытания подтвердили существование реальной опасности возгораний. В этом месяце руководство ВВС запретило полёты 15 F-35A после того, как было обнаружено, что нарушена изоляция трубопроводов системы охлаждения.

Со временем частички изоляции могут попадать в топливо, что, в конечном счёте, приводит к «повреждениям конструкции топливных баков», говорилось в заявлении ВВС.

Это не является ошибкой конструкторов, и конкретная проблема связана с изоляционными материалами, поставленными субподрядчиком, сообщили представители ВВС. 15 нелетающих F-35A составляют меньшинство от общего числа этих истребителей в составе ВВС. Ещё сорок два самолёта с тем же дефектом находятся на сборочной линии в цехе.

Пока не ясно, имелась ли такая же проблема у F-35A, загоревшегося на авиабазе в Айдахо.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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