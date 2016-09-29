Стратегические цели китайско-российского военного альянса





Китайский фрегат «Хуаншань» и большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» в зоне проведения совместных военно-морских учений в Южно-Китайском море у берегов китайской провинции Гуандун, 16 сентября 2016 года

На прошлой неделе Китай и Россия завершили восьмидневные совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, и на этот раз место их проведения стало самостоятельным сигналом. Две автократические державы расширяют сотрудничество и оказывают поддержку друг другу в территориальных спорах. Эта тенденция способна спровоцировать рост нестабильности, как в Восточной Азии, так и в Центральной Европе.

За несколько дней до начала учений, которые были сфокусированы на противолодочных операциях и, по словам агентства «Синьхуа», на отработке сценария «захвата острова», Владимир Путин и Си Цзиньпин провели 15-ю двустороннюю встречу в кулуарах саммита большой двадцатки в китайской провинции Ханчжоу. Владимир Путин фактически заявил о своей поддержке агрессивных амбиций Пекина в Южно-Китайском море и о возражениях против «вмешательства каких-либо третьих стран». Несложно догадаться, что речь шла в первую очередь о Соединенных Штатах Америки.

Явное угодничество Путина перед Пекином связано с определенными рисками. Вьетнам, активно возражающий против поведения Пекина, является крупным потребителем российских вооружений и предоставляет российским силам доступ к аэродромам и стратегически важному портовому комплексу Камрань. Путин обсуждал связи с Ханоем и его соседями в нынешнем мае в ходе саммита АСЕАН-Россия в Сочи, однако его заигрывание с Пекином посылает прямо противоположный сигнал.

У Путина имеются многочисленные основания не доверять Китаю, который подрывает российское влияние в Центральной Азии, усиливает свое присутствие в Арктике, и, возможно, вынашивает коварные планы относительно российского Дальнего Востока. Следует напомнить что на Дальнем Востоке около двух миллионов нелегальных китайских мигрантов работают в качестве шахтеров, рыбаков и фермеров, поскольку у России не хватает человеческих ресурсов для освоения своих природных ресурсов в этом регионе. Российская торговля с Китаем сократилась в последние годы до уровня ниже ожиданий, а 400-миллиардная тридцатилетняя газовая сделка, подписанная в 2014 году, застопорилась в связи с необходимостью прокладки газопровода.

Тем не менее, Владимир Путин явно склоняется в сторону Пекина. У него нет лучшего покупателя природного газа, и он все еще надеется, что к 2020 году удастся довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов, в то время как в прошлом году этот показатель составил всего 68 миллиардов.

Впрочем, более важным является то, о чем сказал Путин в прошлом году: «Россия и Китай придерживаются близких или практических одинаковых взглядов на многие проблемы международной политики». Иными словами, это следует понимать так: Россия и Китай являются крупными странами, стремящимися подчинить более мелких соседей своей воле, без вмешательства со стороны США и их региональных союзников.

Таким образом, Владимир Путин и Си Цзиньпин связаны противодействием американским системам ПРО в Восточной Европе, Южной Корее и Японии. Обе страны ведут иррегулярные войны, причем Россия использует свои войска спецназначения и подконтрольные силы для территориальной агрессии на Украине, в то время как Китай применяет рыболовный и пограничный флот для запугивания Филиппин, Японии, и других стран на море. Владимир Путин оказал явную помощь Си Цзиньпину в этих его усилиях, когда в ночь на 9 июня российские и китайские военные корабли появились без предупреждения вблизи японских островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Пекин и Москва также ведут долгосрочные игры по формированию совместных финансовых институтов. Они сотрудничают в сфере разработки механизмов электронных платежей, систем кредитных карт и других финансовых сетей, которые будут функционировать в обход доллара США, а следовательно, и в обход экономических санкций. Обе страны поддерживают создание глобальных резервных систем интернет-управления, которые будут подлежать государственному контролю. А кроме того, с помощью источников пропаганды, финансовых мускулов, а порой хакерства, они влияют на политику демократических стран, от США до Австралии.

Недавние совместные военно-морские учения стали очередным сигналом о том, что диктатуры стремятся заполнить вакуум силы в эпоху отступления Америки. Будущему президенту США придется действовать стремительно, чтобы восстановить американское влияние, поскольку в противном случае этот вакуум будет расширяться.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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