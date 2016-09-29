Появление в Германии пропутинской партии обнажает многогранность отношений с Россией

Можно назвать это перспективой, которая выглядит несколько размытой: совсем еще «желторотая» политическая партия выпускает электронную петицию с призывом к народному голосованию за присоединение Германии к Российской Федерации.

На тот случай, если план не сработает, вторичная цель петиции состоит в том, чтобы дать старт общественному обсуждению необходимости подобного народного голосования. В конце концов, организаторы кампании аргументируют свои действия тем, что «ни для кого не секрет», что голосование за «вход Крыма в состав Российской Федерации также основывается на международном праве» и Россия показывает избавление от «удушающей петли полицейского самоуправства и диктатуры Евросоюза».

«Пропутинская партия» является все еще очень малочисленным движением, на сегодняшний день чуть более пять тысяч человек подписали электронную петицию, и хотя более 18 тысяч следят за ее страницей в Facebook, сама партия все еще официально не зарегистрирована и не имеет собственного сайта, а страница социальной сети сообщает лишь о перспективе создания такой партии.

Как бы то ни было, аргументы в поддержку Путина были последовательными и на радикально левом, и на радикально правом немецких политических флангах в течение долгого времени, а с началом войны в восточной Украине стали только интенсивнее.

«Пропутинизм – действительно интересное явление, которое мы имеем возможность наблюдать в течение некоторого времени», – говорит преподаватель политической истории Фрайбургского университета и автор книги «История Германии XX века» Ульрих Герберт. – «Я не придавал бы ему слишком большого значения, но само явление любопытно».

Украинское соглашение

Действительно, у Левой социалистической партии и популистской правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) есть, хоть и различно мотивированные, но схожие официальные положения относительно войны в Украине.

В то время как Левая партия верит, согласно постановлению 2014 – года начала войны, что «фашистские войска воспользовались удобным случаем», чтобы «стать частью временного правительства с целью жестокого подавления оппозиционеров и членов профсоюза», большинство последних резолюций АдГ в данной ситуации просто призывает остановить «дальнейшее расширение НАТО на восток». Обе партии, в результате, требуют одного и того же – прекращения санкций против России.

И ультралевые, и определенная часть крайне правых немцев, настолько долго отождествлялись с антиамериканизмом, что некоторые члены движения ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада) вышли на улицы Дрездена, держа плакаты с надписью «Путин, помоги!» По словам Герберта, это, несомненно, имеет некоторое отношение к тому факту, что у бывшей Восточной Германии еще остались довольно сильные чувства к Советскому Союзу.

Для тех людей, как пояснил Герберт, либерализм и демократия менее важны, чем общественная безопасность, которую представляют такие авторитарные фигуры, как Путин. В то же время, пропутинская партия Германии заинтересована в изменении устоявшегося мнения касательно того, кто представляет собой реальную диктатуру. В петиции говорится: «Как мы видим многократно и постоянно, не существует ничего, что могло бы испугать диктаторов от Евросоюза… Надвигающиеся запреты на свободу мнений и демонстрации не оставляют нам времени!.. Так же, как Советский Союз однажды предоставил нам возможность воссоединения, Российская Федерация последовательно идет нам навстречу в партнерстве на дружественном уровне».

Провокационная агентура?

Все это слегка напоминает пропаганду, даже при отсутствии предположения, что пропутинская партия может быть чем-то большим, чем инициативная группа, находящаяся в поиске путей воздействия на немецкое общество. «Долгое время партия пыталась через Интернет, через форумы, через определенные финансовые вливания влиять на немецкую внутреннюю политику», – говорит Герберт. – «Особенно, путем воздействия на этнических русских поселенцев, проживающих в Германии».

В Берлине это стало очень заметно в январе, когда российское правительство утверждало, что немецкая полиция покрывает предположительно совершенное беженцем насилие над русской девочкой-подростком. Позже девочка призналась, что история была вымышленной, но инцидент все же вызвал обсуждение того, что ультраправые немцы также извлекли из него выгоду.

Безусловно, тонкая связь между русским и немецким народами обусловлена историческими и географическими причинами. «Германия для России самая важная западная держава после США как экономически, так и политически», – говорит Герберт.

С немецкой стороны Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) особенно последовательно пропагандировала так называемую «восточную политику» с 1960-х, и такая политика до сих пор поддерживалась немецким правительством в большей или меньшей степени, частично из-за стратегического положения Германии, которое сделало взаимопонимание с Россией значительнее, чем с другими западными державами. «Даже со стороны СДПГ я не вижу попыток отмывания Путина от репутации автократа», – добавляет Герберт.

«Я думаю, другие страны не представляют такого интереса для России», – также дополняет Гелберт. – «Но Путин поддерживает свои права и в других странах, например, по словам французского морского пехотинца-националиста Ле Пена, предпринимаются попытки разделения Евросоюза».

Сходство с Трампом

Возможно, самый непредсказуемый друг Путина на данный момент – Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии на пост американского президента, который часто рассказывал журналистам в своих интервью, что было бы неплохо, если бы США поддерживали более тесную связь с Россией. Существует ли глобальное тяготение к авторитаризму в ущерб демократии? Герберт видит Путина и Трампа как «заслуживающие сравнения персонажи», но уточняет, что не видит такой угрозы для Германии, как для Соединенных штатов.

Герберт говорит: «Конечно, националистические и авторитарные тенденции в Европе присутствуют, взять ли в пример Венгрию, или Польшу, но такие автократы как Путин или турецкий премьер-министр Эрдоган – это особый случай. Здесь, в Германии, гораздо острее стоит проблема антиамериканизма».

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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