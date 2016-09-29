Появление в Германии пропутинской партии обнажает многогранность отношений с Россией

Аналитика, Точка зрения Версия для печати

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Можно назвать это перспективой, которая выглядит несколько размытой: совсем еще «желторотая» политическая партия выпускает электронную петицию с призывом к народному голосованию за присоединение Германии к Российской Федерации.

На тот случай, если план не сработает, вторичная цель петиции состоит в том, чтобы дать старт общественному обсуждению необходимости подобного народного голосования. В конце концов, организаторы кампании аргументируют свои действия тем, что «ни для кого не секрет», что голосование за «вход Крыма в состав Российской Федерации также основывается на международном праве» и Россия показывает избавление от «удушающей петли полицейского самоуправства и диктатуры Евросоюза».

«Пропутинская партия» является все еще очень малочисленным движением, на сегодняшний день чуть более пять тысяч человек подписали электронную петицию, и хотя более 18 тысяч следят за ее страницей в Facebook, сама партия все еще официально не зарегистрирована и не имеет собственного сайта, а страница социальной сети сообщает лишь о перспективе создания такой партии.

Как бы то ни было, аргументы в поддержку Путина были последовательными и на радикально левом, и на радикально правом немецких политических флангах в течение долгого времени, а с началом войны в восточной Украине стали только интенсивнее.

«Пропутинизм – действительно интересное явление, которое мы имеем возможность наблюдать в течение некоторого времени», – говорит преподаватель политической истории Фрайбургского университета и автор книги «История Германии XX века» Ульрих Герберт. – «Я не придавал бы ему слишком большого значения, но само явление любопытно».

Украинское соглашение

Германия всегда симпатизировала России, говорит Ульрих Герберт

Германия всегда симпатизировала России, говорит Ульрих Герберт

Действительно, у Левой социалистической партии и популистской правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) есть, хоть и различно мотивированные, но схожие официальные положения относительно войны в Украине.

В то время как Левая партия верит, согласно постановлению 2014 – года начала войны, что «фашистские войска воспользовались удобным случаем», чтобы «стать частью временного правительства с целью жестокого подавления оппозиционеров и членов профсоюза», большинство последних резолюций АдГ в данной ситуации просто призывает остановить «дальнейшее расширение НАТО на восток». Обе партии, в результате, требуют одного и того же – прекращения санкций против России.

И ультралевые, и определенная часть крайне правых немцев, настолько долго отождествлялись с антиамериканизмом, что некоторые члены движения ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада) вышли на улицы Дрездена, держа плакаты с надписью «Путин, помоги!» По словам Герберта, это, несомненно, имеет некоторое отношение к тому факту, что у бывшей Восточной Германии еще остались довольно сильные чувства к Советскому Союзу.

Для тех людей, как пояснил Герберт, либерализм и демократия менее важны, чем общественная безопасность, которую представляют такие авторитарные фигуры, как Путин. В то же время, пропутинская партия Германии заинтересована в изменении устоявшегося мнения касательно того, кто представляет собой реальную диктатуру. В петиции говорится: «Как мы видим многократно и постоянно, не существует ничего, что могло бы испугать диктаторов от Евросоюза… Надвигающиеся запреты на свободу мнений и демонстрации не оставляют нам времени!.. Так же, как Советский Союз однажды предоставил нам возможность воссоединения, Российская Федерация последовательно идет нам навстречу в партнерстве на дружественном уровне».

Провокационная агентура?

Все это слегка напоминает пропаганду, даже при отсутствии предположения, что пропутинская партия может быть чем-то большим, чем инициативная группа, находящаяся в поиске путей воздействия на немецкое общество. «Долгое время партия пыталась через Интернет, через форумы, через определенные финансовые вливания влиять на немецкую внутреннюю политику», – говорит Герберт. – «Особенно, путем воздействия на этнических русских поселенцев, проживающих в Германии».

В Берлине это стало очень заметно в январе, когда российское правительство утверждало, что немецкая полиция покрывает предположительно совершенное беженцем насилие над русской девочкой-подростком. Позже девочка призналась, что история была вымышленной, но инцидент все же вызвал обсуждение того, что ультраправые немцы также извлекли из него выгоду.

Члены движения ПЕГИДА выражают Путину свою симпатию

Члены движения ПЕГИДА выражают Путину свою симпатию

Безусловно, тонкая связь между русским и немецким народами обусловлена историческими и географическими причинами. «Германия для России самая важная западная держава после США как экономически, так и политически», – говорит Герберт.

С немецкой стороны Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) особенно последовательно пропагандировала так называемую «восточную политику» с 1960-х, и такая политика до сих пор поддерживалась немецким правительством в большей или меньшей степени, частично из-за стратегического положения Германии, которое сделало взаимопонимание с Россией значительнее, чем с другими западными державами. «Даже со стороны СДПГ я не вижу попыток отмывания Путина от репутации автократа», – добавляет Герберт.

«Я думаю, другие страны не представляют такого интереса для России», – также дополняет Гелберт. – «Но Путин поддерживает свои права и в других странах, например, по словам французского морского пехотинца-националиста Ле Пена, предпринимаются попытки разделения Евросоюза».

Сходство с Трампом

Возможно, самый непредсказуемый друг Путина на данный момент – Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии на пост американского президента, который часто рассказывал журналистам в своих интервью, что было бы неплохо, если бы США поддерживали более тесную связь с Россией. Существует ли глобальное тяготение к авторитаризму в ущерб демократии? Герберт видит Путина и Трампа как «заслуживающие сравнения персонажи», но уточняет, что не видит такой угрозы для Германии, как для Соединенных штатов.

Герберт говорит: «Конечно, националистические и авторитарные тенденции в Европе присутствуют, взять ли в пример Венгрию, или Польшу, но такие автократы как Путин или турецкий премьер-министр Эрдоган – это особый случай. Здесь, в Германии, гораздо острее стоит проблема антиамериканизма».


Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова

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