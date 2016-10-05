Извлечет ли Россия урок из судьбы Бразилии

Экономический исследователь и по совместительству журналист Вильгельм Энгдаль не столь давно излагал в своей статье, каким образом Вашингтон воспользовался продажной политической элитой Бразилии, потакающей ему во всем, чтобы сместить с поста президента Дилму Русеф, законно избранную на эту роль в интересах своего народа, а отнюдь не Вашингтона. Ослепленные основанной на бездоказательных обвинениях пропагандой, бразильцы смирились со смещением своей защитницы, тем самым подав миру еще один пример демократической беспомощности.

Прочесть эту статью обязан каждый. Энгдаль докладывает, что направленная на Русеф агрессия частично возникла из-за бразильских экономических проблем, предумышленно сфабрикованных американскими агентствами кредитных рейтингов с целью выставить государственные долги Бразилии в неприглядном свете, тем самым обрушив бразильскую валюту.

Открытость бразильской финансовой ситуации сделала Бразилию легкой мишенью для агрессии. Остается единственная надежда, что Путин примет во внимание истинную цену этой «экономической открытости». Путин осторожный и вдумчивый лидер, но он отнюдь не экономист. Он вполне доверяет неолибералистке Эльвире Набиуллиной, выбор которой на роль главы Центрального банка России, по сути, был одобрен Вашингтоном. Набиуллина мало что знает о современной монетарной теории, и ее приверженность «экономической открытости» подвергает российскую экономику риску расшатывания Вашингтоном ее позиций аналогично Бразилии. Набиуллина полагает, что агрессия в отношении рубля обусловлена происками неких обезличенных «сил мирового рынка», но никак не усилиями Вашингтона.

Идеологически обработанная и неолиберально агитированная Набиуллина является, по существу, прислужницей Вашингтона, неосведомленной об отведенной ей роли «полезного идиота». Она купается в овациях, адресованных ей Вашингтонским консенсусом за предоставленную Вашингтону возможность открыто манипулировать российской экономикой. Будучи неолибералисткой, она не осознает, что Центральный банк может обесценить деньги, с помощью которых можно было бы финансировать множество перспективных проектов в России. Вместо этого, она думает, что деньги, вкладываемые в экономику Центробанком, вызывают инфляцию, а деньги, поступающие из иностранных источников, напротив, не делают этого.

Деньги это деньги, независимо от того, предоставлены ли они Центральным банком или иностранными кредиторами. Не имеет значения источник поступления денег, покуда эти средства используются продуктивно, они не вызывают инфляции.

Существует колоссальные различия между деньгами Центробанка и иностранных заимодавцев. Средства, ссужаемые иностранными банками в американских долларах или евро, должны быть выплачены с процентами в той валюте, в которой они были предоставлены. Выпущенные Центральным банком непосредственно для финансирования общественных функциональных проектов деньги вообще не требуется возмещать, что гораздо выгоднее, учитывая процент выплат полученной из-за рубежа иностранной валюты.

Денежные средства, взятые взаймы за границей, влекут за собой массу рисков. Они могут быть изъяты, что повлечет падение свободно конвертируемого рубля. Процентная ставка, которую нужно будет выплачивать, является утечкой российских денег в иностранные валютные фонды. Ссуды из-за границы также влекут сложности с обменом иностранной валюты, и эти сложности возрастают с экономическими санкциями. Если цена рубля падает сама или сбивается намеренно, в иностранном кредите она может вырасти кардинально.

Ни один из этих факторов не представляет угрозы, если источником денег является Центробанк. Адекватной целью Центрального банка России должно являться производство денег для финансирования общественных проектов и служить не имеющим возможности получать финансирование из российских банков частным российским компаниям кредитором в последней инстанции. Такое применение возможностей Центрального банка позволит оградить российскую экономику от организованной дестабилизации.

Не совсем удачно для России, что Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев верят в предпочтительность иностранного финансирования российского государственного долга перед собственным, предоставленным Центробанком. Единственный из советников Путина, кто понимает это, – Глазьев. Есть подозрение, что сторонники объединения с НАТО нацелены против Глазьева, поскольку они рассчитывают объединить Россию с Западом, не считаясь ни с какими последствиями для нее. Подобные российские «Американские идолопоклонники» представляют собой наибольшую проблему России.

Подобная неолибералистская суровость преподносится «только на экспорт» в страны, которые Вашингтон намеревается превратить в свои финансово зависимые колонии. Приноравливаясь к целям Вашингтона, Набиуллина вовсю принимает участие в этой клоунаде. Взятые взаймы за границей доллары и евро не доходят до российских заемщиков напрямую. Одолженная иностранная валюта удерживается Центральным банком, после чего Набиуллина переводит ее рубли, которые в свою очередь уже финансируют проекты. При подобном раскладе какой-либо смысл иностранного кредитования отсутствует в принципе.

Российское правительство, которое никак не может этого понять, находится в огромной беде.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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