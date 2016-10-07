Из-за слабости Америки Пакистан будет сближаться с Россией и Китаем

Америка «больше не является влиятельной мировой державой», и Пакистан будет сближаться с Китаем и Россией, если его мнение по поводу Кашмира и Индии не будет учитываться, заявил спецпосланник премьер-министра Пакистана.

«США теряют свою мощь. Можно забыть об Америке», — сказал вчера посланник Шарифа по Кашмиру Мушахид Хуссейн Сайед после завершения дискуссий в Атлантическом совете, одном из ведущих американских аналитических центров.

Пакистанские политики прибыли в США, чтобы проинформировать мировое сообщество о текущей ситуации в Кашмире и нарушениях прав человека в регионе.

Сайед дошёл до того, что предупредил США о том, что Пакистан будет сближаться с Китаем и Россией, если не будут учитываться интересы его страны в отношении Кашмира и Индии. Он, по-видимому, отвечал на чей-то вопрос в частной дискуссии после завершения 90-минутного обмена мнениями, в ходе которого он выразил своё разочарование по поводу отсутствия реакции на запросы Пакистана.

Это слова Сайеда не были записаны на камеру, но были услышаны многими присутствующими в зале.

«Между Москвой и Исламабадом медленно, но неуклонно выстраиваются новые отношения», — сказал он, упомянув о совместных военных учениях Пакистана и России.

Сайед сказал, что правительство Путина впервые согласилось продать оружие Пакистану, и США должны учитывать эту меняющуюся расстановку сил в регионе.

«К сожалению, при администрации Обамы начался меняться курс американской внешней политике в отношении нашего региона, в частности, Афганистана. Там было много неразберихи. Я думаю, что администрация Обамы не способна понять афганцев и пакистанцев, и от этого страдает весь регион».

«С нерешительной политикой — шаг назад и шаг вперёд — то объявляя о наращивании сил, то о сокращении сроков вывода, то они просят Пакистан поговорить с талибами, а потом говорят, что мы должны бороться с талибами. Наконец, они сказали, что там больше не будет американских войск, а потом, в конечном итоге, в Афганистане остаётся 8 тысяч 500 американских солдат. Все эти проблемы достанутся следующей администрации», — сказал политик.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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