ВМС США готовят ответ на смертельную угрозу со стороны ПВО России и Китая

Станция постановки помех нового поколения для американского флота, которая должна быть готова к 2021 году, предназначена для одновременного подавления нескольких радиолокационных станций, что позволит нейтрализовать работу будущих высокотехнологичных систем ПВО противника.
Специалисты ВМС США разрабатывают новые более мощные и высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых ударная авиация сможет уничтожать вражеские цели, не будучи обнаруженной современными системами ПВО.
«Идея заключается в том, чтобы лишить системы ПВО противника возможности увидеть группу ударных самолётов. Тут не имеет значения тип самолёта. Наша задача состоит в том, чтобы подавить ПВО противника и обеспечить тем самым выполнение боевой задачи», — говорит специалист РЭБ капитан 3 ранга Эрнест Уинстон.
Станция помех следующего поколения состоит из двух подвесных контейнеров, устанавливаемых под крыльями самолёта EA-18G «Гроулер». Они предназначены для постановки радиолокационных помех. Радиолокационные станции посылают электромагнитные импульсные сигналы и затем анализируют отражённый от объектов сигнал для определения местоположения, размеров, скорости и типа цели. Но если этот электромагнитный сигнал подавить или заглушить каким-то образом, то РЛС не сможет обнаружить цели.
Это важная задача в условиях современного боя, поскольку позволявшие скрыться от радаров стелс-технологии утратили свои преимущества, оказавшись неэффективными против новых систем противовоздушной обороны.
Такие современные средства ПВО, как российские многофункциональные комплексы С-300 и С-400, способны обнаруживать летательные аппараты, выполненные по технологии стелс, на больших дистанциях и в более широком диапазоне частот. Сегодняшние системы на основе цифровых технологий работают с использованием гораздо более мощных процессоров, имея возможность создавать сетевые структуры.
Капитан 3 ранга Уинстон не вдаётся в подробности о возможностях нового постановщика помех подавлять радиосвязь, антенные устройства или другие радиоэлектронные системы.
«Можно подавить всё, что излучает или принимает радиосигналы в диапазоне частот станции помех», — пояснил он.
до 2021 года, следует полагать, военпромы России и Китая впадут в спячку. Проснутся, а тут на тебе, специалисты ВМС США таки разработали новые более мощные и высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы! Вот сюрприз то будет…
…ПВО других стран для защиты от нападения авиации и крылатых ракет являются смертельной опасностью для США,
может это не верный перевод? Но если всё верно, то у исключительной нации в головах не порядок не порядок с причинно-следственными связями…