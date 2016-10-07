ВМС США готовят ответ на смертельную угрозу со стороны ПВО России и Китая

Станция постановки помех нового поколения для американского флота, которая должна быть готова к 2021 году, предназначена для одновременного подавления нескольких радиолокационных станций, что позволит нейтрализовать работу будущих высокотехнологичных систем ПВО противника.

Специалисты ВМС США разрабатывают новые более мощные и высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых ударная авиация сможет уничтожать вражеские цели, не будучи обнаруженной современными системами ПВО.

«Идея заключается в том, чтобы лишить системы ПВО противника возможности увидеть группу ударных самолётов. Тут не имеет значения тип самолёта. Наша задача состоит в том, чтобы подавить ПВО противника и обеспечить тем самым выполнение боевой задачи», — говорит специалист РЭБ капитан 3 ранга Эрнест Уинстон.

Станция помех следующего поколения состоит из двух подвесных контейнеров, устанавливаемых под крыльями самолёта EA-18G «Гроулер». Они предназначены для постановки радиолокационных помех. Радиолокационные станции посылают электромагнитные импульсные сигналы и затем анализируют отражённый от объектов сигнал для определения местоположения, размеров, скорости и типа цели. Но если этот электромагнитный сигнал подавить или заглушить каким-то образом, то РЛС не сможет обнаружить цели.

Это важная задача в условиях современного боя, поскольку позволявшие скрыться от радаров стелс-технологии утратили свои преимущества, оказавшись неэффективными против новых систем противовоздушной обороны.

Такие современные средства ПВО, как российские многофункциональные комплексы С-300 и С-400, способны обнаруживать летательные аппараты, выполненные по технологии стелс, на больших дистанциях и в более широком диапазоне частот. Сегодняшние системы на основе цифровых технологий работают с использованием гораздо более мощных процессоров, имея возможность создавать сетевые структуры.

Капитан 3 ранга Уинстон не вдаётся в подробности о возможностях нового постановщика помех подавлять радиосвязь, антенные устройства или другие радиоэлектронные системы.

«Можно подавить всё, что излучает или принимает радиосигналы в диапазоне частот станции помех», — пояснил он.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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