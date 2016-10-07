Гибридная война, которую США ведут в Сирии против России, может перерасти в полномасштабную

Соглашение о прекращении огня не выполняется. По сути, оно оказалось заблокированным Соединёнными Штатами, которые не предприняли никаких усилий, чтобы подтолкнуть своих марионеток в Сирии к его соблюдению. Но зато Америка, как обычно, обвинила Россию, которая стремилась строго следовать каждой букве соглашения.

После этого произошло следующее:

Боевики Аль-Нусры обстреляли посольство России в Дамаске

Посольство России в Дамаске подверглось миномётному обстрелу из районов, контролируемых Фронтом Аль-Нусра и Файлак аль-Рахман, сообщил МИД России в своём заявлении.

«Дипломатическая миссия России 3 октября попала под миномётный обстрел. Одна из мин взорвалась на территории посольства рядом с жилым корпусом. К счастью, никто не пострадал. Дипломатическому представительству был нанесён материальный ущерб. Ещё две мины взорвались рядом с посольством».

Министерство заявило, что обстрел был проведен из района Джобар, находящегося под контролем террористов Аль-Нусра и Файлак аль-Рахман. «Мы рассматриваем обстрел российского посольства как следствие действий таких сил, как США и их союзники, которые своим заигрыванием с боевиками и экстремистами разного толка провоцируют кровопролитные конфликты в Сирии».

Россия дополнительно перебросила в Сирию свою бомбардировочную авиацию. Пока точно не известно, сколько самолётов. Как только они начнут участвовать в операциях, «мятежники» ощутят в полной мере последствия участившихся воздушных налётов. Несколько недель интенсивных бомбардировок приведут к тому, что их боевые возможности, материально-техническое обеспечение, организация и управление силами будут подорваны до такой степени, что они уже не смогут вести организованную борьбу.

Также в Сирии была развернута батарея ЗРК С-300. Как говорят, это система С-300ВМ, также известная как «Антей-2500». Она предназначена для защиты от баллистических и крылатых ракет. Система будет размещена рядом с портом Тартус с целью обороны сирийского восточного побережья, а также кораблей российского флота в восточной части Средиземного моря. Кроме того, она достаточно эффективна против налётов авиации. В связи с этим возможности США нанести удар по сирийским и российских авиабазам в Сирии залпом крылатых ракет, что рассматривается американцами как начальная мера для установления «бесполётной зоны», будут сильно ограничены.

Есть ещё и это:

Elijah J. Magnier @EjmAlrai

Дамаск согласился, и Россия готова в этом месяце отправить в Сирию несколько тысяч военнослужащих сил специального назначения и других подразделений.

9:57 4 октября 2016

Можно предположить, что такое решение было принято после американских атак на позиции сирийской армии под Дейр-эз-Зором, открывших дорогу в осаждённый город боевикам ИГ. Это, а также бомбардировки американской авиацией мостов в Дейр-эз-Зоре позволит создать там изолированную зону, где боевики ИГ смогут укрыться и сохранить свои силы. Россия не собирается и не будет закрывать на это глаза.

США по причине отсутствия лучших идей заняли жёсткую позицию в отношении России. Но Америка не хочет развязать войну. Москва готова к бескомпромиссной игре. Она постаралась, чтобы в США поняли, что им действительно придётся вести полномасштабную войну с Россией и её союзниками, если они будут стоять на своём в сирийском вопросе. Новые поставки оружия Вашингтоном своим марионеткам — джихадистам Аль-Каиды, чем и сейчас занимаются американцы, не изменят ситуацию.

Россия не собирается без тяжёлой борьбы уступать требованиям США. Русские делают ставку на то, что привыкшие к лёгким победам Обама, члены его администрации и генералы Пентагона, в конце концов, струсят. И Россия, по некоторым оценкам, с большой долей вероятности может выиграть это пари.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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