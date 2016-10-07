В Сирии и на Украине Россия побеждает?

Москве в последнее время просто не удается вздохнуть спокойно. Еще в прошлом месяце Кремль прилагал небезуспешные усилия по смещению центра обсуждения украинской проблемы от вмешательства России к несоблюдению Украиной своих обязательств по Минским договоренностям, а кроме того среди министров Европейского союза велась предварительная дискуссия о возможности пересмотра или отмены санкций, введенных в отношении России. Что же касается Сирии, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров продвигали идею совместных российско-американских мер по политическому урегулированию гражданской войны в этой стране и обмена разведданными об объектах Аль-Каеды и Исламского Государства (ДАИШ). Как казалось, Владимир Путин добился успеха в своем стремлении подчеркнуть роль России как ответственного игрока в международной системе, и оставить позади неприятности последних лет.

В связи с этим среди наблюдателей нарастало ожидание предстоящих послаблений по европейским санкциям в отношении России, в особенности финансовым ограничениям, что могло бы позволить возобновление некоторых крупных проектов, отложенных до 2017 года. Действительно, в середине сентября вице-президент США Джо Байден предупреждал, что европейское единство по вопросу о режиме санкций может оказаться под угрозой.

Два важных события не просто остановили сложившуюся тенденцию, но, судя по всему, отменили все дипломатические победы, которые, как Кремль надеялся, были уже достигнуты. Первым из этих событий стал выход доклада голландской комиссии, возложивший непосредственную вину на Россию вину за ракетный залп, сбивший малайзийский авиалайнер MH17 в небе над восточной Украиной. Согласно этому докладу, зенитно-ракетная система была доставлена из России и впоследствии возвращена туда. Хотя Кремль продолжает оспаривать эти выводы, доклад поставил в центр международного внимания роль Москвы в украинском конфликте.

Два года назад сам этот инцидент оказался гальванизирующим фактором, который подтолкнул Европейский союз к введению гораздо более жестких и строгих санкций против России и помог преодолеть прежнее сопротивление европейских деловых кругов, а также правительств, стремившихся сохранить хорошие отношения с Москвой. Точно также и сейчас, выпуск доклада и реакция на него в Нидерландах привели к тому, что любому европейскому правительству будет теперь гораздо труднее сделать первых шаг в ослаблении режима санкций.

Даже до опубликования выводов комиссии, когда многие закулисные оценки указывали на то, что ряд европейских стран недовольны продолжающимися санкциями против России, ни одно правительство не решалось вызвать огонь на себя, воспользовавшись правом вето в отношении пролонгации пакета санкций. Теперь вероятность такого события существенно снизилась. Скорее всего, Европейский союз снова продлит действие режима санкций на очередные шесть месяцев, до середины 2017 года.

Если момент выхода голландского доклада и сам по себе был достаточно неблагоприятным для России, то российско-сирийское решение применить тактику в стиле штурма Грозного с целью подавления сопротивления в сирийском Алеппо еще более усложнило ситуацию. То же справедливо и в отношении сигнала, который Россия послала остальным контролируемым оппозицией зонам, о том, что пора перестать надеяться на помощь западной коалиции и начать прямые переговоры с режимом Асада. Сегодня европейские лидеры начинают употреблять фразу «военные преступления» в связи с тем, как осуществляется российская военно-воздушная кампания в Сирии. На этом фоне появились первые предложения о том, что санкции Евросоюза в отношении России должны быть не только пролонгированы, но и существенно расширены, охватывая ее действия не только на Украине, но и в Сирии.

Поскольку самая острая критика раздается из Соединенного королевства, растет вероятность того, что Москве в конечном итоге не удастся извлечь выгоду из «брексита». Ранее существовали надежды на то, что выход Британии из Евросоюза освободит ее от необходимости соблюдать европейские санкции в отношении России, и лондонский Сити сможет снова стать ключевым посредником для российских компаний, стремящихся получить доступ к международным финансовым рынкам. В то же время британские компании смогли бы обойти американские и европейские ограничения в сфере передачи технологий. Даже министр иностранных дел Борис Джонсон, которого ранее нередко упрекали в русофильстве, и который всего пару месяцев назад озвучивал необходимость более примирительного подхода к Москве, сегодня предупреждает, что Россия рискует превратиться в страну-изгоя из-за своей кампании в Сирии. Это наводит на мысль о глубине проблемы, с которой столкнулся Кремль в связи с восстановлением отношений с Европой.

Чего же следует ожидать исходя из всего вышесказанного? Во-первых, нынешняя ситуация может подтолкнуть Россию к ускорению процесса улучшения отношений с Турцией и возобновлению прокладки газопровода «Турецкий поток», в случае если предпочтительный вариант дублирования линии «Северного потока», соединяющего Россию и Германию, теперь застопорится из-за европейской правовой неопределенности. Во-вторых, она может привести к тому, что Путин с большей охотой пойдет на компромиссы в урегулировании территориального спора с Японией по поводу Курильских островов, в надежде на то, что премьер-министр Синдзо Абэ в свою очередь нарушит режим санкций и откроет новые перспективы для развития России, особенно в регионе Дальнего Востока. Наконец, Москва может принять решение о переходе к более примирительному подходу в отношении Европы. Так, например, администрация Путина уже объявила о своей готовности возобновить переговоры по Украине в рамках так называемого «нормандского формата», охватывающего Россию, Украину, Францию и Германию. Этот процесс был приостановлен Москвой в августе нынешнего года, после того как она обвинила Киев в спонсировании террористической деятельности в Крыму.

Россия явно делает ставку на возможность получить какие-то уступки от Европы до того, как в США новая администрация приступит к своей деятельности в начале января. Однако, судя по всему, настоятельные призывы уходящей администрации Обамы о необходимости сохранения статус-кво в отношении России будут услышаны. Теперь Москве остается лишь пытаться с помощью своего нового азиатского гамбита выиграть столь необходимое пространство для маневра.

Автор, Николас Гвоздев — американский ученый, изучающий российско-американские отношения, в 2005-2008 – редактор внешнеполитического журнала «The National Interest». Он считается одним из самых последовательных сторонников взаимодействия с Россией и склонен рассматривать правление Владимира Путина в более позитивном свете, чем большинство американских комментаторов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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