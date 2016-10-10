Холодная война… сегодня, завтра, всегда, до скончания века

«Россия подозревается в манипуляциях выборами. США расследуют ее попытки посеять недоверие среди избирателей». Это заголовок с первой страницы «Washington Post» от 6 сентября. Есть над чем задуматься. Выборы, которые мучительно, съёжившись в смущении, переживают американцы, которые заставляют их думать о переезде за границу и отказу от своего гражданства; выборы, которые, похоже, заставляют Отцов-основателей переворачиваться в своих гробах… все это из-за того, что русские дьяволы посеяли недоверие среди избирателей! Кто бы мог подумать?

Впрочем, конечно же, именно так коммунисты и действуют… О, минутку, я же забыл, что они больше не коммунисты. Так кто же они? Ах, да, у них же сохранилась старая навязчивая идея, достойная осуждения порядочных людей во всем мире: они хотят встать на пути американского всемирного господства. Какая наглость!

Первая холодная война устроила американцам лоботомию, заменив мозговое вещество антикоммунистической вирусной субстанцией, которая производит уже более 70 лет национальную глупость.

Для тех, кто пропустил это забавное событие, есть хорошие новости: вторая холодная война – уже реальность, столь же масштабная и глупая, как всегда. Россия и Владимир Путин постоянно и почти автоматически обвиняются во всех и всяческих прегрешениях. История, которая следует за приведенным выше заголовком, даже не пытается привести хоть что-нибудь, что могло бы сойти за доказательства предлагаемых утверждений. Газета просто делает заявление, в то же время отмечая, что «разведывательное сообщество не утверждает, что у него имеются достоверные доказательства таких махинаций или каких-либо российских планов относительно американских выборов». Однако, заголовок на первой странице уже сделал свое дело.

Хилари Клинтон в теледебатах с Дональдом Трампом аналогичным образом обвинила Россию во всевозможных видах компьютерного взлома. Даже Трамп, которого не назовешь большим сторонником точности, потребовал от нее хоть каких-нибудь доказательств. Увы, ей нечего было ответить.

В любом случае, все это явная диверсия. Даже не сам взлом как таковой столь беспокоит американский демократический истеблишмент. Это разоблачения лжи заставляют их буквально лезть на стену. Взлом сервера Национального комитета Демократической партии накануне съезда выявил ряд крайне неудобных внутренних электронных писем, что привело к отставке председателя комитета Дебби Вассерман-Шульц.

В «Washington Post» от 12 сентября мы могли прочитать сообщение, что известный врач посоветовал Хилари Клинтон пройти обследование на предмет возможных ядов после приступа, произошедшего с ней в Нью-Йорке. Добрый доктор сказал: «Я не доверяю Путину и Трампу. С этими двумя все возможно».

Можно привести множество других примеров почти подростковой антироссийской предвзятости. Одним из наиболее распространенных предметов для обвинений был Крым. Московское вторжение на принадлежащий Украине крымский полуостров в феврале 2014 года постоянно приводится в качестве доказательства воинственной и экспансионистской внешней политики Москвы и необходимости для Вашингтона более щедро кормить монстра военного бюджета.

Однако, нам ни разу не напомнили, что Россия лишь реагировала на поддержанный США переворот и свержение демократически избранного правительства соседней Украины, и замену его режимом, в котором неонацисты со свастиками чувствуют себя как дома. Россия «вторглась», чтобы помочь жителям восточных областей Украины в их сопротивлении этому правительству и даже не пересекала границу, поскольку уже обладала военной базой на территории Украины.

НАТО (то есть США) окружает Россию уже в течение десятилетий. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров остроумно отозвался об этом возмутительном бесстыдстве, заявив 27 сентября 2014 года: «Простите нас за существование нашей страны в середине ваших военных баз».

А вот что говорит госсекретарь США Джон Керри: «НАТО не является угрозой для кого бы то ни было. Это оборонительный альянс. Он просто существует для обеспечения безопасности. Он не ориентирован на Россию или кого-либо еще».

Военные учения НАТО в европейском регионе проводятся очень часто, почти постоянно. Окружение России практически завершено, за исключением Грузии и Украины. В июне германский министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер совершенно неожиданно обвинил НАТО в «разжигании войны» против России. Как Соединенные Штаты отреагировали бы на устроенный Россией переворот в Мексике или Канаде, за которым последовали бы учения в этом регионе?

После окончания первой холодной войны НАТО лихорадочно ищет причины для оправдания своего существования. Их проблемы можно суммировать с помощью такого вопроса: «Если бы НАТО никогда не существовало, какие аргументы следовало бы выдвинуть сейчас для его создания?»

Исключительное высокомерие американской политики на Украине лучше всего воплотилось в ставшем знаменитым замечании Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря США, которое она произнесла в ответ на идею о возможных возражениях со стороны Евросоюза относительно роли США на Украине. «К черту ЕС – таков был ее очаровательный ответ.

В отличие от Соединенных Штатов, Россия не стремится ни к мировому господству, ни даже к господству на Украине, которого Москва могла бы легко достичь, если бы пожелала. Точно так же Советский Союз не намеревался захватить Восточную Европу после второй мировой войны. Следует помнить, что Восточная Европа стала коммунистической, потому что Гитлер с одобрения Запада использовал ее в качестве магистрали, чтобы достичь Советского Союза и навсегда покончить с коммунизмом. И что русские в первой и второй мировых войнах потеряли 40 миллионов человек, потому что Запад дважды использовал этот маршрут, чтобы вторгнуться в Россию. Следует ли удивляться, что после второй мировой войны Советы были полны решимости перекрыть эту магистраль.

«The Washington Post» неумолимо ведет кампанию по созданию из России образа врага. В номере от 19 сентября мы снова могли прочесть следующее: «американская разведка и правоохранительные органы проводят расследование того, что они считают масштабной тайной операцией России в Соединенных Штатах с целью посеять недоверие общественности к предстоящим выборам президента, а также американским политическим институтам, заявили представители разведывательного сообщества и Конгресса».

Тем не менее, ничто не может сравниться с речью президента Обамы в Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября 2014 года, когда он назвал Россию одной из трех главных угроз миру наряду с террористической группировкой ДАИШ и вирусом «эбола».

Война между ядерными державами Россией и США «немыслима». Если не учитывать того, что американские военные думают о ней. Так, генерал времен холодной войны Томас Пауэр, говоря о ядерной войне и возможности первого удара со стороны США, высказался с солдатской прямотой: «Вся идея заключается в том, чтобы убить ублюдков. В конце войны, если останется всего два американца и один русский, это будет означать нашу победу». Что ж, хорошо бы только убедиться, что эти двое будут мужчина и женщина.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x