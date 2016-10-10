Российская военная угроза вынуждает ВВС США проводить учебные атомные бомбардировки

В ходе военных учений в штате Невада в начале этой недели были использованы бомбардировщики В-2, сбросившие две неснаряженные атомные бомбы В61. Эти 300-килограммовые бомбы, созданные еще во времена холодной войны, в настоящее время проходят модернизацию. Их относят к так называемым тактическим ядерным вооружениям. Такие бомбы могут быть использованы, чтобы остановить крупномасштабные силы вторжения.

В заявлении Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) говорится: «основной целью этих летных испытаний является получение данных о надежности, точности и летных характеристиках в конкретных тактических условиях.

Очередные «военные игры» проходят на фоне растущей напряженности между Россией и НАТО, причем существует две потенциальный точки вспышки военного конфликта – в Сирии и в Восточной Европе. По сообщениям эстонских СМИ, Москва тайно передислоцировала свои оперативно-тактических ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» в российский анклав Калининград, применив для этого в целях скрытности гражданское судно.

Американская разведка подтвердила факт развертывания этой системы. Неназванный американский чиновник добавил: «они передислоцировали подобную ракетную систему в калининградскую область в 2014 году в рамках военных учений». «Это также мог быт политический жест – демонстрация силы – с целью выразить недовольство действиями НАТО».

Это была последняя публичная выходка Путина после эвакуации 40-миллионной группы населения в ходе гигантских военных учений, целью которых была защита населения от ядерной войны.

Как сообщается в «Daily Star Online», правительство Великобритании отказалось от своей старой системы с сиренами и намерено предупреждать британцев о неминуемой угрозе ядерного удара с помощью текстовых сообщений.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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