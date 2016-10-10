Враг США в Сирии не Россия, а ДАИШ

Осуждая российские авиаудары в Алеппо как «варварские», кандидат в вице-президенты США Майк Пенс во время вторничных теледебатов объявил: «Провокации России должны быть встречены со стороны США силовыми действиями… Соединенные Штаты Америки должны быть готовы применить военную силу, нанести удар по целям режима Башара аль-Асада».

Джон МакКейн пошел еще дальше: «Соединенные Штаты должны… выдвинуть ультиматум Асаду – прекратите полеты или мы будем сбивать ваши самолеты… Если Россия будет продолжать неизбирательные бомбовые удары, мы должны ясно дать понять, что предпримем меры, и ее самолеты подвергнутся большому риску».

Тем не менее, создается впечатление, что все это не более чем бахвальство и блеф. Пенс пошел на попятную и отказался от своих предупреждений, а жесткая позиция МакКейна не вызвала особого резонанса. Даже требования Хилари Клинтон о создании «бесполетной зоны» в Сирии как-то затихли.

Американский народ вовсе не горит желанием ввязываться в новую войну в Сирии. Кроме того, не имеет никакого смысла увеличивать перечень наших врагов в этой истекающей кровью разрушенной стране, от ДАИШ и связанного с «Аль-Каедой» фронта «Аль-Нусра», до сирийских вооруженных сил, России, Ирана и «Хезболлы». Последние три силы сражаются на стороне режима Асада, поскольку считают, что их интересы окажутся под угрозой в случае его падения.

Мы не ввязались в сирийский конфликт, поскольку здесь не подвергаются риску какие-либо из наших жизненно важных интересов. Мы сосуществовали с Асадами с тех пор, когда Ричард Никсон отправился с визитом в Дамаск.

Президент Обама, которому осталось занимать свой пост четыре месяца, не пойдет на интервенцию. А Конгресс, обладающий исключительными полномочиями объявления войны, никогда не санкционировал войну в Сирии.

Обама совершил бы весьма спорный акт, подлежащий обвинению в порядке импичмента, если бы начал сбивать российские или сирийские самолеты над территорией Сирии. Тем самым он мог бы толкнуть страну на путь третьей мировой войны.

Дело в том, что Россия развернула свою зенитно-ракетную систему С-400 на авиабазе в Латакии и комплекс С-300 на территории военно-морской базы в Тартусе. Поскольку повстанцы не располагают авиацией, этот сигнал явно адресован нам.

Россия также передислоцирует в Средиземное море свой авианосец «Адмирал Кузнецов». Владимир Путин фактически удваивает свой военный потенциал в Сирии.

В прошлые выходные российский министр иностранных дел предупредил, что американские атаки в Сирии «приведут к ужасающим тектоническим изменениям не только на территории этой страны, но и в ближневосточном регионе в целом». Иными словами, его заявление означает следующее: «Если США нападут на Асада, война, которую американцы начнут, охватит весь Ближний Восток».

Также на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд предупредил, что создание «бесполетной зоны» будет означать войну, причем войну именно с Россией. Точный ответ Данфорда сенатору Роджеру Викеру звучал так: «В настоящий момент, сенатор, для нас захват контроля над воздушным пространством Сирии будет означать войну против Сирии и России. Это столь фундаментальное решение, что я, разумеется, не уполномочен принять его». К счастью, такое решение находится также вне компетенции Барака Обамы.

Итак, где же мы оказались, и как попали в такое положение? Пять лет назад Обама объявил, что Асад должен быть отстранен от власти. Игнорируя его слова, Асад продолжал крушить повстанцев, как тех, кого мы поддерживали, так и исламских террористов.

Тогда Обама выдвинул ультиматум, объявив, что в случае применения химического оружия со стороны Асада, Соединенные Штаты нанесут удар. Однако, когда Обама готовил военную акцию в 2013 году, американцы встали и прокричали «Нет!» Конгресс правильно понял страну и отказался санкционировать военную акцию США в Сирии. И Обаме пришлось снова с позором отступить.

Когда Асад стал проигрывать войну, вмешался Путин, который хотел спасти единственного союзника России в арабском мире, и быстро развернул ход военного конфликта в пользу Асада. Теперь, когда армия численностью в 10 тысяч человек, включая сирийские вооруженные силы, иракские шиитские формирования, иранский Корпус стражей исламской революции и афганских наемников, готова начать штурм Алеппо, при поддержке российской авиации, Асад, вероятно, стоит на пороге победы в этой кровопролитной и самой решающей битве сирийской войны.

Асад и его союзники намерены завершить эту войну, одержав победу. Соединенным Штатам, чтобы развернуть ситуацию и добиться его отстранения от власти, потребовалось бы начать масштабное вторжение как силами авиации, так и наземных войск, но прежде получить санкцию Конгресса на начало войны в Сирии.

Пришло время осознать и принять существующую реальность. Хотя Соединенные Штаты и их турецкие, курдские и суннитские союзники, в сотрудничестве с про-асадовской коалицией, включающей Россию, «Хезболлу» и Иран, могут разгромить ДАИШ и Аль-Каеду в Сирии, мы не можем разгромить саму эту коалицию, во всяком случае, без риска спровоцировать мировую войну. И Конгресс никогда не даст санкции на такую войну, а американский народ никогда не поддержит ее.

На сегодняшний день не существует никакой вероятности, что повстанцы, которых мы поддерживаем, могут разгромить ДАИШ и фронт «Аль-Нусра», не говоря уж о том, чтобы свергнуть Башара аль-Асада и выбить русских, «Хезболлу», Иран и иракские шиитские формирования из Сирии.

Пришло время остановить убийства, резню, прекратить эту войну и добиться максимально приемлемых для США условий мира. В сущности, продолжение войны в условиях, когда вероятность победы равна нулю, порождает особый вопрос о нравственности.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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