Россия становится зерновой сверхдержавой

Почти четверть века миновала с тех пор, как колхоз «Рассвет Коммунизма» растворился во мраке истории, а выросший в этом краю Андрей Бурдин помогает России превратиться в нечто такое, чего никогда не добились бы коммунисты, – в центр мирового влияния по поставкам зерновых.

За последние несколько лет Бурдин втрое увеличил размеры своего угодья в степи близ Черного моря, получая от местных властей призы за большие объемы выращенной на здешней плодородной почве и вкладывая полученные прибыли в новые тракторы и аппараты для опрыскивания.

Его урожай в нынешнем сезоне будет втрое больше, чем какие-то пять лет назад, что поможет обеспечить стремительный рост экспорта зерновых, позволив России сместить таких давних мировых лидеров, как США и Евросоюз.

Уже прославившая себя нефтью и газом Россия сегодня стремится перехватить лидерство в мировой торговле пшеницей, как это было во времена царского правления. В процессе она переформировывает рынок под один из самых важных в мире продуктов питания.

«Люди начали думать о будущем», – говорит 42-летний Бурдин, позируя на фоне выстроившихся за окном новых тракторов. – «Раньше все просто жили и жили себе».

Возрождение сельского хозяйства

Бурдин планирует купить опрыскиватель компании Deere & Co. за 20 миллионов рублей (311 тысяч долларов), чтобы укомплектовать им свой технический парк ко времени следующей весенней посадки.

От Черноморского побережья и центра Поволжья до палимых солнцем степей Сибири целая цепь сельскохозяйственных предприятий России празднует свое возрождение, выдвигая производство зерна на передний план. Наращивая спровоцированные 45-процентным падением рубля по отношению к доллару за последние несколько лет и небывалыми урожаями обороты, местные производители получают доступ ко внешним рынкам, издавна находящимся по контролем крупных западных игроков.

В прошлом сезоне Россия впервые за несколько десятилетий обогнала США по поставкам пшеницы и, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США, будет наращивать прибыли, чтобы лишить Евросоюз ведущих позиций. Сегодня все вкладывают средства в этот бизнес, начиная мелкими фермерами и заканчивая магнатами-миллиардерами.

Россия в этом году движется к топу по экспорту пшеницы:

Поставки российской пшеницы вытеснили Америку с рынка Египта, являющегося крупнейшим покупателем в мире, и отстаивают свои опорные позиции в некоторых других странах, таких как Нигерия, Бангладеш и Индонезия. И это спустя сорок лет после того, как Советский Союз обращался к американским поставщикам кукурузы и пшеницы для восполнения недостатка в собственных урожаях. Только за прошлое десятилетие Россия стала наикрупнейшим безальтернативным источником растущего экспорта пшеницы, жизненно важным для удовлетворения увеличивающихся мировых потребностей.

«Россия на долгое время останется лучшим из экспортеров, особенно учитывая предоставленные ее производительности возможности», – говорит генеральный руководитель сиднейской компании Market Check Том Баснетт. – «Другие производители должны приложить больше усилий, чтобы удержать на плаву привычные для них рыночные позиции».

Бум в России привлекает некоторые крупнейшие в мире торговые компании, такие, например, как Olam International Ltd., Cargill Inc. и Glencore Plc, которые готовы инвестировать во все, начиная с силосных ям и заканчивая отгрузочными терминалами.

По словам исследователей Канзасского университета, плодородные земли, правительственная поддержка и близость к Черноморским портам для отгрузки товара могут снизить цену российской пшеницы вдвое по сравнению с основными поставщиками, обеспечивающими ключевые внешние рынки на Ближнем Востоке.

Смещение конкурентов

Многие производители США и Европы сосредоточились на выпуске пшеницы более высокого качества, чтобы иметь возможность соперничества с российской, особенностью которой являются более мягкие сорта по более низкой цене. Некоторые производители также сократили посевы пшеницы, которые, по данным канзасского поставщика Scoular Co., достигнут самой низкой отметки в 1919 году.

Ограниченная вместимость зернохранилищ объясняет то, что большая часть российского урожая продается сразу же после его сбора по сильно сниженной цене. Москва также ввела налог, и даже запрет на экспорт в прошедшие несколько лет с целью сдерживания внутренней цены на пшеницу отпугиванием иностранных покупателей. Запрет 2010 года сделал цены космическими для ведущих рынков вроде кипящего волнениями Египта, что спровоцировало там Арабскую весну.

Согласно сообщению Института исследований сельскохозяйственного рынка, цена на экспортируемую с черноморского побережья российскую пшеницу упала до самой низкой за последние шесть лет отметки в июле и оставалась на уровне 169 долларов за метрическую тонну вплоть до 30 сентября. В нынешнем году цены снизились на 7%.

Но экспорт вырос с того момента, как Россия впервые в полном объеме вернулась на мировой рынок пшеницы в 2002 году. За первые семь месяцев текущего года сельскохозяйственный и продовольственный экспорт составил 5,5% от всего российского экспорта, все еще сильно отставая от находящихся на вершине рейтинга нефти и газа, но занимая самую крепкую за последние 15 лет позицию и став более прибыльной, чем продажи оружия, статьей доходов.

«Благодаря нашим природе и климату, быть экспортером наша судьба», – говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Сельскохозяйственные деятели обнаруживают причины восстановления в продвижению Кремлем свободной купли-продажи земли десять лет назад. Те события спровоцировали поток инвестиций в новое оборудование, удобрения и расширение угодий за счет долго остававшихся невозделанными земель. Правительственные субсидии и девальвация рубля наряду с благоприятными погодными условиями позволили урожаям увеличиться в последние годы.

Бурдину было выделено в личное пользование пять гектаров земли в начале 1990-х, когда в связи с распадом Советского Союза его колхоз перестал существовать. Поработав некоторое время по найму, он приступил к самостоятельной деятельности в 2005 году. Он обменял свою старую Ладу на российский трактор в рабочем состоянии. Он рассказал, что заработанного едва хватало на пропитание: «Было тяжело, когда мы только начинали».

Сегодня он водит последнюю модель пикапа марки Ford. В его технопарке шесть импортных тракторов и четыре комбайна, а также немецкий аппарат для высевания удобрений, что помогает ему одерживать победы в местных конкурсах по выращиванию пшеницы. В его владении находится двести гектаров земли, а еще полторы тысячи он арендует.

Обогащение сельского хозяйства

Неподалеку ведет свое хозяйство пенсионер Виктор Бородаев, который утверждает, что в произошедшем буме нет ни его стопроцентной заслуги, ни других землепашцев. «Очень многое мы получили в помощь от Бога и природы», – говорит он, преимущественно имея в виду благоприятные погодные условия, приведшие к небывалым урожаям в последние годы.

На сорока тысячах гектаров полей возглавляемой им сельскохозяйственной компании Целина, технологии также сыграли свою роль. Три смены водителей управляют новыми тракторами с GPS-навигаторами, работающими 24 часа в сутки. В прошлом году прибыли составили целых 90%, а в нынешнем доход должен быть и того выше.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Александр Ткачев, делая доклад президенту, предсказал самый богатый урожай за последние 25 лет и предположил возможность его увеличения на 20% или около в последующее десятилетие.

«Экспорт дает нам поток наличных денег в твердой валюте, благодаря которым наши земледельцы улучшили свое благосостояние», сообщил Ткачев, чья семья является крупным сельскохозяйственным собственником в южной России.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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