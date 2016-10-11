Политкорректное безумие: Корнелльский университет намерен обеспечивать мужчин прокладками и тампонами

Общество Версия для печати

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Благодаря левым политическим силам современные американские общественные институты настолько пронизаны ядовитой идеологией политкорректности, что мы на самом деле граничим с безумием, в особенности это касается наших университетских кампусов.

Издание Корнелльского университета «Cornell Daily Sun» недавно сообщило, что «тысячи» студентов университета выступили в поддержку «референдума» по поводу обеспечения бесплатными женскими гигиеническими прокладками и тампонами всех уборных, в том числе и мужских.

Студенческая ассамблея Корнелла заявила, что эти средства должны быть предоставлены во всех уборных, женских, мужских и гендерно-нейтральных «инклюзивных» туалетных помещениях, поскольку, как говорит представитель женского сообщества Миранда Кашер: «Конечная цель состоит в том, чтобы предоставление женских гигиенических средств студентам Корнелльского университета осуществлялось на максимально возможной инклюзивной основе». Даже если речь идет о том, что женские гигиенические средства будут предоставляться мужчинам.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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  1. миро:
    11.10.2016 в 7:20 пп

    Выращивают поколение извращенцев?..

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