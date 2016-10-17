Политолог Лоуренс Соломон: В российском религиозном возрождении роль нового Папы принадлежит Путину

Чем можно объяснить успех Путина? Два года назад, на фоне резкого падения цен на нефть, девальвации рубля, сокращения экономики, бегства иностранных инвесторов и экономических санкций из-за Крыма, эксперты предсказывали крах России и Путину. Тем не менее, популярность Путина внутри страны резко возросла, взлетев значительно выше 80 процентов, о чем свидетельствуют данные опросов Associated Press и других авторитетных организаций. Это произошло несмотря на трудности снижение уровня жизни, вызванное ростом цен на продукты питания и рост безработицы.

Западные скептики, которые отвергают его популярность, утверждают, что она базируется на ложных ценностях. Контроль над прессой, публичные появления с голым торсом, шовинизм, разжигаемый военной мощью – все это ошибочно принимается за уважение и моральный авторитет, которым он пользуется в России и среди соседних стран. Путин воплощает все то, о чем мечтала страна, униженная и ослабленная за 75 лет коммунизма: принципиальный лидер, который защищает свою страну от западной агрессии, западного пренебрежения и нашествия западных ценностей. В то время как мы на Западе мним себя образцом просвещения и предметом зависти народов, которым не посчастливилось жить в условиях западной либеральной демократии, лишь один из 20 россиян хотел бы быть похожим на нас. В то же время, подавляющее большинство россиян придерживаются путинского видения российской исключительности и пуританства.

В отличие от почти любой иной страны в мире, в России растет рождаемость и количество детей в семье. В отличие от почти любой западной страны в России наблюдается религиозное возрождение. Путин, будучи крещенным, возможно, является более активным защитником христианских традиционных ценностей, чем Папа, толерантный к разводам, абортам, однополым бракам и превращению некогда безраздельно христианской Европы в частично атеистический, а частично мусульманский континент.

Путин же, напротив, отказался от прежней официальной идеологии атеизма, преобладавшей в коммунистической России, и принял традиции Русской православной церкви. В диаметрально противоположной тенденции по отношению к любой стране на Западе, он осуждает разводы, запрещает рекламу услуг по проведению абортов, ставит вне закона порнографию и ведет кампанию против «пропаганды гомосексуализма». В отличие от Запада, где наблюдается запустение сотен тысяч церквей и их переустройство в рестораны, бары и развлекательные центры, Путин полностью отказался от наследия Ленина, восстановив почти 25 тысяч церквей, которые были заброшены или разрушены при коммунизме. Путин противопоставляет декадентский Запад глубоко духовной и нравственной России. В своем обращении к нации три года назад, он выразил презрение к «так называемой толерантности Запада, бесполой и бесплодной».

Христианские традиции России также оказывают большое влияние на ее внешнюю политику. Русская православная церковь, совместно с сирийскими церквями, обратилась в 2011 году к Путину с просьбой защитить христианские меньшинства на Ближнем Востоке. «Так и будет», ответил Путин, начав вскоре что-то вроде крестового похода. Сирийский диктатор Башар аль-Асад является не только давним союзником России, но и многолетним защитником христианской общины Сирии, составляющей 10 процентов населения страны, от мусульманских экстремистов. Сближение сирийских христиан с Русской православной церковью в сочетании с российскими военными и геополитическими интересами в Сирии, сделали очевидным решение Путина поддержать Асада.

Значительная часть морального авторитета Путина в России обусловлена, в сущности, его поведением за рубежом. Путин поддержал вторжение США в Афганистан, поскольку после катастрофы 9/11 он видел в Америке союзника в борьбе против исламского терроризма. Однако, он отвернулся от США, когда те вторглись в Ирак, начав войну, которую он считал неоправданной и предвидел, что она неминуемо приведет к разжиганию суннитского исламского фундаментализма. Среди многих трагических последствий иракской войны было почти полное истребление некогда процветающей полуторамиллионной христианской общины Ирака. На тех же основаниях Путин возражал против свержения ливийского лидера Каддафи и египетского президента Мубарака, защитника коптов-христиан, а сегодня поддерживает нового президента страны Ас-Сиси, еще одного защитника христиан Египта.

Христианство и Русская православная церковь, по сути, маячат за большинством внешнеполитических решений Путина. Попытки Запада оторвать Украину от России, были встречены с глубоким возмущением из-за культурных связей между народами и не в последнюю очередь между братскими православными церквями.

Возвращение Крымского полуострова России было также глубоко символичным, как пояснил Путин в обращении к Федеральному собранию РФ: «Именно в Крыму, в древнем городе Херсонесе или Корсуни, как называли его древние русские летописцы, был крещен великий князь Владимир, прежде чем принести христианство на Русь. Христианство было мощной духовной объединяющей силой, которая помогала вовлечь многочисленные племена и племенные союзы обширного восточнославянского мира в процесс создания русской нации и русского государства. Именно благодаря этому духовному единству наши дальние предки впервые ощутили себя единым народом… Крым, древняя Корсунь или Херсонес и сегодняшний Севастополь имеют неоценимую цивилизационную и даже сакральную значимость для России, как Храмовая гора в Иерусалиме для последователей ислама и иудаизма.

Путинская Россия – вовсе не бездушный Советский Союз, а крупная западная держава, всерьез воспринимающая свою религию и саму себя, объединенная в признательности своему лидеру, воплощающему и то и другое.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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