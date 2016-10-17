Саммит БРИКС: несмотря на разногласия, российско-индийские отношения остаются стабильными

На фоне новой волны национализма, распространяющегося по всей стране, Индия возмущена поведением старого союзника, России, в связи с первыми в истории совместными учениями с Пакистаном, который Дели обвиняет в недавнем нападении на свою военную базу Ури. По данным СМИ, в ходе этой атаки погибли 19 солдат.

Россия, в течение долгих лет державшая дистанцию в отношениях с Исламабадом и никогда ранее не продававшая Пакистану военную технику, отказалась от своей прежней политики. Будет ли это означать общую перемену в отношениях между Индией и Россией – это вопрос, который сегодня интересует многих. Впрочем, такой поворот событий представляется маловероятным, поскольку отношения между двумя странами носят всеобъемлющий характер, несмотря на спад в последние годы вследствие отдельных факторов, вызывающих обеспокоенность в обеих столицах.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Владимир Путин проведут двустороннюю встречу в ходе саммита БРИКС в Гоа, и, вероятно, это будет откровенный разговор с целью развеять взаимные опасения. Безусловно, в России существует некоторая обеспокоенность в связи с растущей близостью Индии и Соединенных Штатов.

Со своей стороны, правительство Моди недовольно учениями, которые имели место вскоре после атаки на базу Ури. Первоначально были запланированы два раунда учений, причем один из них должен был пройти в Гитлит-Балтистане. Министерство иностранных дел России хорошо знает, что Дели претендует на суверенитет над этим регионом. Позже этот раунд был отменен. С точки зрения Дели, прилагающего усилия по изоляции Пакистана как спонсора терроризма, возмутительно, что такой старый друг как Россия, предает его. «Это то же самое, что неверность одной из сторон брака», говорит эксперт по российским вопросам Нандан Унникришнан из организации Observer Research.

Индия не стала пытаться скрыть своего недовольства в связи с действиями Москвы. «Мы проинформировали российскую сторону, что военное сотрудничество с Пакистаном, страной, которая спонсирует и осуществляет террористические нападения, как фактор государственной политики является в корне неверным подходом. Это лишь создает дополнительные проблемы», заявил в недавнем интервью посол Индии в Москве Панкадж Саран.

В то же время, посол Саран ясно дал понять, что по его мнению, это не может повлиять на отношения между двумя традиционными союзниками. Сам премьер-министр хорошо осознает тот факт, что в прошлом, когда США и Запад вставали на сторону Пакистана в любом противостоянии с Индией, именно Россия всегда решительно поддерживала Индию. Моди не собирается подвергать риску эти отношения, хотя многие считают, что его внешняя политика явно смещается в сторону США.

«Мы здесь не видим никаких изменений. Напротив, наши отношения лишь укрепились во всех сферах, включая военно-техническое сотрудничество. Это партнерство является краеугольным камнем мира и стабильности в регионе и во всем мире», добавил Соран. Это не такие отношения, которые могут рухнуть из-за отдельных разногласий.

Между Индией и Россией в течение многих десятилетий существует тесное партнерство в военно-технической сфере. Индия остается крупнейшим импортером российских вооружений, которые составляют почти 70 процентов ее оборонного арсенала. Хотя положение меняется, Россия остается важным партнером и один лишь ежегодный объем поставок запасных частей составляет 2 миллиарда долларов. Путин сам отметил, что строительство сверхзвуковой ракеты BrahMos, а также разработка нового истребителя пятого поколения являются примерами успешных совместных проектов, которые осуществляются двумя нашими странами.

Несмотря на революционное соглашение между Индией и США в сфере мирного использования атомной энергии, а также последующих сделок, которые Индия подписала с Францией, Россия остается единственной страной, которая строит атомные электростанции в Индии. На самом деле, Россия оказывает помощь Индии еще с тех времен, когда она была лишена доступа к ядерным материалам. Единственная атомная подводная лодка, которой обладает Индия, арендуется у России. Отечественная военная ядерная субмарина Arihant находится сегодня на плаву благодаря помощи России. Российские инженеры передали ценные предложения своим индийским коллегам.

«Индийские отношения сегодня дрейфуют в международных водах, причем ни одна из сторон не уделяет им должного внимания», признает Нандан Унникришнан, и немедленно добавляет, что «глубина и обширность тех отношений, которые Индия имеет с Россией, не могли бы быть воспроизведены ни с какой другой страной».

Как Индия, так и Россия в настоящий момент сфокусированы на различных регионах мира. Для Моди главным является приграничный терроризм и Пакистан, в то время как Владимир Путин активно участвует в урегулировании сирийского конфликта. Ухудшение отношений с США из-за Сирии, расширение НАТО и кризис в соседней Украине беспокоят Россию. Индия и Россия не разойдутся в стороны из-за совместных учений России с Пакистаном, но Дели считает, что следует прояснить ситуацию. Очевидно, что Москва не отнеслась бы благожелательно, если бы Индия проводила совместные учения с Украиной. В той же мере это относится и к Дели.

Одной из причин, по которым Россия взаимодействует с Пакистаном, является ее обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Россия видит Афганистан сквозь призму Центральной Азии. Дестабилизированный Афганистан провоцирует нестабильность всей Центральной Азии, которая непосредственно граничит с Россией. Москва, как и Вашингтон, понимает, что Пакистан должен быть вовлечен в финальное политическое урегулирование в Афганистане. Взаимодействие с Пакистаном поможет России держать под контролем афганские события, а также, возможно, обеспечит ей некоторое влияние в будущем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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