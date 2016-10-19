Превращение России в символ зла – признак отчаяния Америки

События и обстоятельства буквально сводят Соединенные Штаты с ума. Мы не можем выстроить целостный консенсус относительно того, что с нами происходит, а потому не в состоянии сформировать набор последовательных планов, чтобы справиться с проблемами. Главным событием является то, что внешний долг значительно превысил нашу способность производить достаточное количество новых материальных ценностей для его обслуживания, а попытки справиться с ним при помощи бухгалтерских махинаций ФРС лишь усугубляют проблему день ото дня и час от часа. Все это ведет к подрыву как национальной нравственности, так и уровня жизни, и в то же время толкает страну к кризисной ситуации, которую я называю долгосрочным чрезвычайным положением.

Трудно понять, каким образом Россия может извлекать выгоду из того, что Америка превращается в «бешеного быка» с трудом барахтающейся мировой экономики. Скорее всего образ России как воплощения мирового зла отражает ненадежность и противоречия нашей собственной страны. Например, мы почему-то считаем, что если Сирия останется нестабильной, это будет лучше, чем если ее законное правительство восстановит там хоть какой-то порядок. Россия вмешалась в сирийскую гражданскую войну с целью поддержать правительство Асада, в то время как мы вмешались в нее для того, чтобы сделать все возможное для сохранения широкого разнообразия участников в состоянии непрекращающейся войны. Политика США в Сирии была не только непоследовательной, но и трагически пагубной для сирийцев.

Русские оставались в стороне, когда Соединенные Штаты разгромили Ирак, Афганистан и Ливию. Мы убедительно доказали, что толкать суверенные государства к гражданской катастрофе не является наилучшим способом урегулирования геополитической напряженности. Что плохого было бы для Соединенных Штатов, если бы они остались в стороне в Сирии и позволили бы России попытаться спасти эту страну от краха? То, что они смогут удержать военно-морские базы на средиземном море? У нас есть десятки военных баз по всему ближневосточному региону.

На самом деле довольно легко понять, почему русские относятся с чрезмерной, даже параноидальной подозрительностью, ко всем намерениям Америки. Мы используем НАТО для проведения угрожающих военных маневров вблизи границ России. Мы спровоцировали Украину, бывшую провинцию советского государства, превратиться практически в государство-банкрота, а затем глупо возмущались российской аннексией Крыма, который являлся также территорией Советского Союза и царской России испокон веков. Мы ввели санкции в отношении России, затрудняющие их участие в международном движении капиталов и торговле.

Однако, самое смешное – это идея о том, что Россия использует интернет для вмешательства в наши внутренние дела, как будто США не имеют собственных амбиций в области кибер-войны и средств противодействия хакерским атакам (а также иных средств, таких как взлом личного телефона Ангелы Меркель).

Любая страна с доступом к интернету располагает круглосуточными возможностями для хакерских атак против любой другой страны. Все делают это. Возможно, в Америке это все же проекция продолжающейся истерии, будто мы являемся какими-то особыми жертвами этой почти универсальной деятельности.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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