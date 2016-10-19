Опрос: половина сторонников Трампа видят в России союзника

Новый опрос POLITICO/Morning Consult, результаты которого были опубликованы в понедельник, свидетельствует о том, что попытки Трампа пропагандировать позитивный взгляд на Россию, по всей видимости, повлияли на его сторонников. Республиканский кандидат утверждал, что он «вполне мог бы поладить» с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания президента США, и высоко оценил, по его словам, «сильное лидерство» Путина.

Тем не менее, лишь 24 процента сторонников Трампа придерживаются позитивного мнения о России, хотя это число на пять процентов больше, чем среди сторонников Клинтон.

Результаты опроса были опубликованы на фоне обвинений в том, что Россия взломала сервер Национального комитета Демократической партии и электронную переписку, связанную с предвыборной кампанией Клинтон. Ранее в этом месяце администрация Обамы заявила, что подозревает причастность правительства России к хакерским атакам, которые, как было сказано, «имели целью вмешательство в избирательный процесс в США».

Менее трети республиканцев среди опрошенных считают, что Россия пытается с помощью хакерства влиять на выборы в США, в то время как такой позиции придерживаются половина респондентов-демократов.

Опрос показал, что существует разделение мнений относительно того, следует ли США предпринять ответные действия в связи с якобы совершенными Россией хакерскими атаками: 34 процента выступают за дополнительные экономические санкции против России, в то время как 33 процента считают их нецелесообразными.

Трамп и его кандидат на пост вице-президента, губернатор штата Индиана Майк Пенс, неоднократно высказывали различные взгляды по этому поводу. В то время как Трамп во время второго тура президентских дебатов на прошлой неделе заявил, что «возможно, не было никакого российского хакерства», Пенс в воскресенье сказал в интервью Fox News, что «все доказательства продолжают указывать в этом направлении».

Пенс добавил: «Для России или любого другого суверенного государства, которое ставит под угрозу конфиденциальность или безопасность США, должны наступить суровые последствия».

Высказываясь о политике республиканской партии в отношении Сирии, Пенс заявил, что российские провокации в этой стране «должны быть встречены силовыми действиями со стороны Америки». Его комментарий последовал лишь два дня спустя после того как Трамп заявил в ходе первых президентских теледебатов, что не согласен со своим партнером по выборам.

В ходе социологического исследования POLITICO/Morning Consult, проходившего с 13 по 15 октября, были опрошены 1999 человек, а статистическая погрешность составила плюс-минус два процентных пункта.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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