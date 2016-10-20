Друзья из России формируют новое «казачье войско» на Балканах

Когда в прошлом месяце командир вновь созданного «Балканского казачьего войска» обратился к своим подчинённым, ему понадобился переводчик.

Казачий генерал Виктор Заплатин, русский по национальности, был «единогласно» избран главой новой организации на учредительном собрании в черногорском городе Котор 11 сентября.

«Православный мир это один мир, — сказал Заплатин. — Здесь есть сербы, черногорцы, русские и белорусы».

Торжественная церемония проходила под председательством сербского православного священника Момчило Кривокапича в присутствии группы байкеров из прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», чей лидер Александр Залдостанов близок к президенту Владимиру Путину.

Также присутствовали члены 26 казачьих организаций из Сербии, Республики Сербской — этнического сербского субъекта в Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии, Греции и Болгарии, каждая из которых готова представить в организацию по 50 «бойцов».

Главная организация казаков в Сербии Казачья станица Святого Саввы была сформирована только в 2011 году на базе Центрального казачьего войска в России, атаман которого назначается непосредственно Путиным. Сербский филиал заявляет на своем сайте, что западные ценности являются «далёкими и чужими» для сербов, и что «путинская Россия как маяк в окружающей балканские народы тьме».

Котор был выбран в качестве места формирования Балканского казачьего войска, потому что здесь во времена империи размещалось российское консульство. Кроме того, пророссийские СМИ на Балканах постоянно писали, что город станет базой НАТО после того, как Черногория вступит в альянс. Черногория, где прозападная правящая партия получила большинство голосов на парламентских выборах 16 октября, но не смогла сформировать большинство в парламенте, также является кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Глава Балканского казачьего войска Заплатин, который служил в рядах Советской Армии в 1980-х годах, является ветераном многих вооружённых конфликтов, вспыхнувших с распадом Советского Союза в 1991 году. Он воевал в Боснии в 1992-1993 годах, а также участвовал в конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, в Нагорном Карабахе, а также в Приднестровье.

«Сербский народ вынужден защищаться, но это истолковывают как сепаратизм и военные преступления, — сказал Заплатин. — Я думаю, что независимость Республики Сербской неизбежна. Сербский народ должен сам решать свою судьбу. Это очень важно, чтобы дружба между сербами и русскими всегда была главным приоритетом. Мы всегда должны помогать им всем, чем только можно».

В феврале Заплатин участвовал в сборе сербских ветеранов балканских войн и российских «добровольцев» в российском культурном центре в Белграде. Он сообщил участникам совещания, что он и его товарищи «находятся на передовой в борьбе с фашизмом на Балканах, на переднем крае борьбы с навязыванием западных ценностей».

Психолог и политолог Срджан Пухало из Сараево говорит: «С одной стороны, есть русофилы, особенно среди сербов, которые видят в деятельности казачества сигнал, что Россия их не забыла и что ей не безразлична ситуация на Балканах».

«С другой стороны, многие видят в этом своего рода проявление фольклорной ностальгии. Некоторые считают их туристами, а кто-то полагает, что это подразделение спецслужб, посланное сюда с неизвестной целью».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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