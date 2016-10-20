Эксперты признают, что американская программа атомной энергетики значительно отстает от российской

По данным экспертов, в России разрабатываются одни из первых в мире плавучих атомных электростанций, и это непревзойденно мощные установки. Россия планирует строить в среднем один такой крупный новый реактор в год, по крайней мере до 2028 года. Согласно заявлению Всемирной ядерной организации, ядерные технологии и услуги, необходимые для его запуска, являются «важным политическим и экономическим приоритетом России».

«Атомная бюрократия» в стране работает исключительно быстро, и на получение разрешения на строительство новых реакторов уходит всего два года. Аналогичное разрешение от Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) может потребовать до 25 лет, в то время как само строительство реактора занимает около 10 лет. Чтобы построить новейший ядерный реактор Америки из-за скандалов, ограничений и экологических проблем, потребовался рекордный срок – 43 года.

В России на сегодняшний день действуют 36 ядерных реакторов и строятся еще 20 для продажи зарубежным странам.

Саудовская Аравия, несмотря на озабоченность проблемами терроризма, планирует закупить у России 16 атомных ректоров. Заявленная цель строительства этих реакторов – генерирование электроэнергии для нужд страны, энергообеспечение опреснительных установок и снижение внутреннего потребления нефти, с тем чтобы Саудовская Аравия могла продавать эту нефть на международном рынке. Реакторы будут построены российской государственной ядерной корпорацией Росатом.

Другие нестабильные исламские страны, где также имеют место проблемы, связанные с терроризмом, в том числе Алжир, Иран, Пакистан и Египет, находятся на пути к строительству новых ядерных реакторов при технической поддержке и финансировании со стороны России или Китая, который также быстро развивает свою ядерно-энергетическую программу.

В то же время, развитие американской атомной индустрии сдерживается и тормозится нормативными актами. В среднем каждая американская атомная электростанция тратит около 22 миллионов долларов в год просто на выполнение государственных предписаний.

В результате, по данным Международного энергетического агентства, мировая установленная мощность АЭС, как ожидается, вырастет к 2040 году на 60 процентов, в то время как американский потенциал увеличится за тот же период всего на 16 процентов. Из 59 атомных реакторов, которые находятся в стадии строительства по всему миру, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, лишь четыре строятся в Америке. Этого как раз достаточно, чтобы компенсировать закрытие устаревших ядерных реакторов.

Средний возраст американских реакторов составляет около 35 лет, то есть они по современным стандартам являются почти устаревшими, поскольку 40-летний срок эксплуатационной лицензии подходит к концу. Шестнадцать американских реакторов, согласно правительственным данным, собранным и картографированным организацией The Daily Caller News, на сегодняшний день старше 42 лет.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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