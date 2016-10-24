Египет продал вертолетоносцы «Мистраль» России за 1 доллар

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«Это правда, что Мистрали были проданы Францией Египту, и также правда, что в последние дни они де-факто были переданы России за один доллар. Такая операция действительно имела место», заявил Мацерович во вторник в польском парламенте.

Россия заказала два корабля класса «Мистраль» во Франции в 2010 году за 1, 37 миллиарда евро. В конце 2014 года французский президент Франсуа Олланд объявил, что Франция отказывается от передачи кораблей в связи с «недавними действиями Москвы на Украине». В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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