«Америка проиграла»: президент Филиппин объявил о разрыве с Америкой и сближении с Китаем и Россией

После беспрерывного шквала словесных оскорблений и негативных отзывов по поводу Барака Обамы и Соединенных Штатов Америки, в сочетании с все более доброжелательными заявлениями в адрес Пекина, лишь вопросом времени было когда президент Филиппин Родриго Дутерте положит конец слухам и официально объявит о внешнеполитическом развороте своей страны от долгосрочного союза с США в направлении Китая. На днях он сделал это в ходе своего визита в столицу Китая. Дутерте объявил в Пекине о «разрыве» с Соединенными Штатами, а также о сближении с Китаем, поскольку две страны в ходе переговоров пришли к соглашению об урегулировании территориального спора по Южно-Китайскому морю.

Дутерте провел в Пекине несколько дней, нанеся визиты как минимум 200 представителям бизнеса, чтобы проложить путь для того, что он называет новым коммерческим альянсом, на фоне ухудшения отношений с давним союзником Вашингтоном.

«Перед этой аудиторией, уважаемые господа, я объявляю о своем «разрыве с Соединенными Штатами», заявил Дутерте китайским и филиппинским представителям бизнеса под аплодисменты публики, в ходе форума в большом зале Всекитайского Собрания, где присутствовал вице-премьер КНР Чжан Гаоли. «Как в военном отношении, так и в экономическом, за исключением, возможно, социальных вопросов. Америка проиграла».

Усилия Дутерте по сближению с Китаем, несколько месяцев спустя после того, как трибунал в Гааге решил, что у Пекина нет исторических прав на Южно-Китайское море, во время слушаний по делу, возбужденному прежней администрацией Манилы, ознаменовали разворот во внешней политике с момента прихода на президентский пост этого 71-летнего бывшего майора. Как сообщает Reuters, его торговый секретарь Рамон Лопес заявил, что в ходе китайского визита будут подписаны сделки на общую сумму в 13,5 миллиарда долларов.

Буквально через несколько минут последовало еще более драматическое признание, когда Дутерте также озвучил свое стремление расширить этот новоиспеченный азиатский альянс, включив в него Россию.

«Я перестроил себя в идеологическом отношении, и возможно я поеду также в Россию, чтобы поговорить с президентом Владимиром Путиным и сказать ему, что «нас трое против всего мира – Китай, Филиппины и Россия. И это единственный путь», заявил Дутерте своей пекинской аудитории.

Тем не менее, в соответствии с наполовину хамелеонской сущностью его администрации, через несколько часов после выступления Дутерте, его высокопоставленные экономические чиновники выпустили заявление, в соответствии с которым, хотя азиатская экономическая интеграция «давно назрела», это не означает, что Филиппины поворачиваются спиной к Западу.

«Мы будем поддерживать свои отношения с Западом, но мы также стремимся с более интенсивной интеграции с нашими соседями», сказали секретарь по финансам Карлос Домингес и секретарь по экономическому планированию Эрнесто Перния в совместном заявлении. «Мы связаны культурой и взаимопониманием с нашим регионом. Филиппины интегрируются с АСЕАН, Китаем, Японией и Южной Кореей».

В отличие от последнего визита Обамы в Китай в конце лета, который сопровождался несколькими крайне неприятными логистическими и дипломатическими недоразумениями, Китай организовал приветствие Дутерте по высшему рангу, включая марш оркестра с размахивающим своей палочкой дирижером у входа в здание Всекитайского собрания. Такой церемонии удостаиваются далеко не все лидеры. Президент Си Цзиньпин, встретившийся с Дутерте ранее в тот же день, назвал этот визит «важной вехой» в отношениях между двумя странами. Он сказал Дутерте, что Китай и Филиппины – братья, и они могут «по-братски урегулировать свои споры», хотя он прямо не упоминал о Южно-Китайском море в своих комментариях, сделанных перед журналистами.

«Я надеюсь, что мы оправдаем надежды наших народов и используем этот визит как возможность для выведения китайско-филиппинских отношений обратно на путь дружбы, и в полной мере устраним все разногласия», заявил Си Цзиньпин.

После их встречи, в ходе которой Дутерте сказал, что отношения с Китаем вступили в новую «весну», китайский заместитель министра иностранных дел Лю Чзеньминь заявил, что проблема Южно-Китайского моря не является «общей суммой» их отношений. «Две стороны договорились, что они выполнят то, о чем было условлено пять лет назад, то есть продолжат двусторонний диалог и консультации в поисках оптимального решения проблемы Южно-Китайского моря», сказал Лю.

В результате упомянутого разворота Дутерте, Китай получил ключевого сторонника в продолжающемся геополитическом противостоянии относительно спорных территорий в Южно-Китайском море. Китай претендует на большую часть богатых энергоносителями акваторий Южно-Китайского моря, через которое проходят торговые маршруты с ежегодным объемом морских перевозок на сумму в 5 триллионов долларов. У соседей, Брунея, Малайзии, Филиппин, Тайваня и Вьетнама, также имеются аналогичные претензии. В 2012 году Китай захватил спорное мелководье Скарборо и отказал филиппинским рыбакам в доступе к этим промысловым объектам.

Лю сказал, что вопрос об отмелях не упоминался, и не ответил на вопрос, получат ли филиппинские рыбаки доступ к этим водам. По его словам, обе стороны договорились о береговой охране и о сотрудничестве в сфере рыболовства, однако подробностей он не сообщил.

В среду Дутерте заявил, что судебное дело о Южно-Китайском море будет отодвинуто на задний план в ходе переговоров, что он будет ожидать, пока китайцы сами поднимут этот вопрос, и не собирается брать инициативу на себя. Си Цзиньпин, по сообщению китайского министерства иностранных дел, сказал, что те вопросы, которые не могут быть разрешены немедленно, следует пока отложить в сторону.

Тем временем на Филиппинах нарастают антиамериканские настроения, что также неудивительно после того, как Дутерте назвал Барака Обаму «сукиным сыном» и сказал, чтобы тот «отправлялся в ад», намекая на разрыв старых связей с колониальной державой. В среду под аплодисменты и приветствия сотен филиппинцев в Пекине, Дутерте заявил, что филиппинская внешняя политика переориентируется на Китай. «Я не поеду больше в Америку. Нас будут там только оскорблять», сказал Дутерте. «Так что пора сказать, прощай, мой друг».

Как уже сообщалось ранее, около 1000 активистов собрались в входа в американское посольство в Маниле, призывая к выводу войск США с южного острова Минданао. Когда ситуация обострилась, местная полиция усмирила протестующих, намеревавшихся штурмовать здание посольства.

В результате этого драматического обвала в отношениях между США и Филиппинами, следующий президент Америки будет вынужден не только срочно что-то делать со стремительной эскалацией напряженности между Россией и США в Сирии, но ему также придется приложить усилия к нормализации отношений с Филиппинами, одним из старейших союзников в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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