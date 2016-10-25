Калининград – стратегический козырь России на Балтике

Калининград – российский анклав на западе Балтики, граничащий с Литвой и Польшей, входящими в состав НАТО. Эксперты сходятся во мнении, что по многочисленным причинам этот город имеет исключительное стратегическое значение для России. Это единственный российский порт в Европе, свободный от льдов в течение всего года, где находится штаб-квартира ключевого для России Балтийского Военно-морского флота и две военно-воздушные базы. Здесь размещено большое количество российских баллистических ракет, причем их расположение является в высшей степени выгодным со стратегической точки зрения. Не удивительно, что Россия стремится использовать географическое положение Калининградской области для получения стратегического военного преимущества в балтийском регионе за счет формирования направленной военной политики.

Советский Союз с самого начала хорошо понимал стратегическую важность Калининграда и осознавал необходимость его милитаризации. Вскоре после второй мировой войны этот регион стал базой дислокации знаменитого советского Балтийского Военно-морского флота. Калининград использовался в качестве первой линии обороны основной территории Советского Союза и играл важную роль в защите северо-западной России от любых нападений на Балтийском море. Хотя изначально советское командование планировало использовать Калининград в качестве оборонительного форпоста, вскоре возникло понимание его важности как опорной базы в том числе и для наступательного удара. Калининград использовался Советским Союзом в качестве важного плацдарма, где концентрировались крупные силы и вооружения, которые могли быть применены советской армией в ходе широкомасштабного наступления на Запад.

После распада Советского Союза Калининград остался под российской юрисдикцией, несмотря на географическую оторванность и соседство с Литвой и Польшей, ставших в последствии членами НАТО.

Формирование военной мощи калининградского региона

Тем не менее, анализ всех новостей, связанных с российскими военными учениями, свидетельствует о том, что Россия не намерена следовать тем планам, которые связывал в свое время с Калининградом Советский Союз. Как стратегия, разработанная в Москве, так и сценарии военных учений в Калининградской области подчеркивали важность географического положения Калининграда и были сфокусированы на необходимых изменениях с целью извлечь их него военные преимущества.

Вскоре после присоединения Крыма, Россия в одностороннем порядке приостановила действие соглашения с Литвой, согласно которому она обязывалась сообщать о размещении вооружений в Калининградской области.

В новой доктрине военной модернизации российское командование утверждает, что акцент будет сделан на укреплении военной мощи в таких регионах как Крым, Арктика и Калининград. К 2020 году планируется наращивание военной инфраструктуры и численности военнослужащих в этих регионах.

Россия передислоцировала в Калининград баллистические ракеты малой дальности «Искандер», способные нести ядерные боеголовки. Она также провела военно-морские маневры в Балтийском море с использованием специализированных противолодочных вертолетов Ка-27. Кроме того, Москва разместила в Калининграде прибрежные радары, предназначенные для наведения противокорабельных ракет К-300П «Бастион» при осуществлении операций в Балтийском море. Зенитно-ракетные комплексы С-400, самые современные из тех, которыми сегодня обладает Россия, также в большом количестве развернуты в Калининградской области. Россия предприняла несколько боевых вылетов с двух крупных авиабаз «Черняховск» и «Донское» с максимальным приближением, а иногда и с заходом в воздушное пространство Литвы. Тем не менее, по мнению военных экспертов, эти операции скорее были похожи на выполнение задач по перехвату, чем на наступательные операции.

Что это означает для Запада?

Эти согласованные действия со всей очевидностью свидетельствуют о том, что Россия в настоящее время делает упор на создание в Калининграде базы для бесполетной зоны A2/AD. Режим бесполетной зоны представляет собой стратегию, в рамках которой вооруженные силы той или иной страны блокируют доступ авиации противника в определенные стратегические районы путем размещения комплекса вооружений наземного, воздушного и морского базирования. Для обеспечения режима бесполетной зоны в Калининграде ожидается интеграция недавно сформированных Военно-космических сил и Войск радиоэлектронной борьбы Российской Федерации с традиционными видами вооруженных сил.

Эта стратегия, реализуемая в настоящее время российскими военными, не сулит ничего хорошего для НАТО. Любая блокировка доступа в зону в балтийском регионе может иметь для сил альянса катастрофические последствия в случае вооруженного столкновения с Россией. В условиях роста напряженности, НАТО не может позволить себе реализацию такого сценария. Кроме того, НАТО обладает масштабным военно-морским присутствием в международных водах Европы, в то время как русские более приспособлены к действиям в прибрежных районах Балтийского, Черного и Каспийского морей. Это делает НАТО еще более уязвимым перед такой стратегией, поскольку ранее они почти не сталкивались с подобными препятствиями.

Таким образом, силам реагирования НАТО придется быстро найти ответные меры против такой стратегии. Впрочем, среди экспертов наблюдается скептицизм относительно их возможностей в этом региона в настоящее время. По логике вещей, создание режима бесполетной зоны вполне может сопровождаться какой-то формой нападения на страны Балтии, что будет означать катастрофу для НАТО. Генералы НАТО выражают свою озабоченность относительно развертывания сил быстрого реагирования альянса в Восточной Европе, из опасений, что эта территория будет захвачена российскими войсками в случае масштабного наступления. Доставка подкреплений по Балтийскому морю в очередной раз приобретает ключевое значение для любой формы оборонительных или ответных действий.

Вооруженные силы США признали угрозу, которая исходит от этой российской стратегии и активно разрабатывают технологию, специально предназначенную для противодействия созданию режима бесполетной зоны со стороны России в Европе и со стороны Китая в Южно-Китайском море. Образно говоря, чтобы вернуть себе какое-то преимущество, США необходимо обеспечить быстрое внедрение этой технологии в вооруженных силах НАТО, размещённых в Восточной Европе, с целью предотвращения создания русскими бесполетной зоны, причем эти новые возможности должны быть задействованы в самое ближайшее время.

Итак, Россия наконец поняла, какое преимущество ей дает географическое положение Калининграда в случае любого военного столкновения в балтийском регионе. Они сформировали свою военную стратегию таким образом, чтобы в нужный момент можно было задействовать это преимущество в полной мере. НАТО в настоящее время необходимо предпринять активное «латание дыр» и быстро разработать контр-стратегию против любой российской агрессии в будущем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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