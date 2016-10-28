Китай активно реализует свою стратегию ухода от доллара

Структура мировой монетарной системы меняется. Медленно, но неуклонно глобальная торговля и валютные рынки избавляются от своей привязанности к американскому доллару. Некогда маргинальные валюты, такие как китайский юань постепенно становятся серьезными конкурентами, препятствующими безраздельному доминированию доллара.

Может ли золото также превратиться со временем в ведущую валюту на мировом рынке? В какой-то момент это возможно. Однако, более непосредственное влияние на роль золота связано с его накоплением центральными банками, такими как Народный банк Китая.

Начиная с 1 октября нынешнего года, китайский юань входит в корзину резервных валют Международного валютного фонда. Теперь он разделяет статус СПЗ (специальные права заимствования) с американским долларом, евро, британским фунтом и японской иеной.

Прежде чем юань официально станет валютой СПЗ, Всемирный банк намерен продать на китайских рынках облигации СПЗ на сумму 2,8 миллиарда долларов. Выпуск облигаций, номинированных в СПЗ, в Китае начался 31 августа. По данным агентства Reuters, продвижение СДР-облигаций в Китае «является частью более широкой программы, направленной на стимулирование спроса на юань и уменьшение зависимости от американского доллара в глобальных резервах.

Безусловно, король-доллар не будет свергнут в одночасье. Однако, с течением времени его превосходство в качестве мировой резервной валюты будет постепенно снижаться.

Китай и Россия разделяют общие геостратегические интересы, связанные с продвижением дедолларизации. С этой целью обе державы участвуют в масштабных двусторонних сделках в обход доллара. Годовой объем двусторонней торговли между Китаем и Россией вырос с 16 миллиардов долларов в 2003 году до почти 100 миллиардов на сегодняшний день. Когда Китай в сентябре проводил саммит большой двадцатки G-20, российский президент Владимир Путин был принят там как главный почетный гость.

Высшие должностные лица США отнюдь не удовлетворены таким положением. Они обеспокоены тем, что Путин добивается расширения своего глобального влияния путем налаживания более тесных связей с Китаем.

Некоторые участники предвыборной кампании Хиллари Клинтон даже опасаются, что Россия вмешается в процесс предстоящих выборов в США, чтобы попытаться преградить Хиллари путь в Белый дом. Российские хакеры были якобы причастны к ряду недавних «утечек», которые повредили репутации американских банков и администрации Обамы. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж намекает на дальнейшие разоблачения. Сторонники Хиллари Клинтон открыто утверждают, что за этими публикациями Wikileaks стоит правительство России.

Однако, в своем стремлении свергнуть доллар США с его «трона» русские и китайцы вовсе не рассчитывают на кибер-войны. Помимо гигантских двусторонних сделок и стратегических игр, направленных на региональное доминирование, эти две державы активно накапливают золото. На протяжении нескольких последних лет Россия и Китай осуществили масштабное пополнение своего золотого запаса.

Согласно официальным сообщениям Китая, с 2009 года его золотые резервы выросли на 60 процентов. Именно наращивание золотого запаса Народным банком Китая помогло Пекину добиться включения юаня в элитную корзину резервных валют Международного валютного фонда.

Эти процессы — часть более широкой тенденции превращения многих центральных банков мира в чистых покупателей золота. Они оставались чистыми продавцами на протяжении большей части 1990-х и начала 2000-х. Это помогало держать цены на золото на низком уровне. Но с 2010 года центральные банки стали чистыми покупателями золота, в объеме около 500 тонн в год.

Так, одна только Россия пополнила золотой запас в 2014 году на 172 тонны и в 2015 году на 208 тонн. За счет обмена части своих резервов в казначейских бумагах США на золотые слитки, Центральный банк России превратился в седьмого по величине держателя золота в мире. Тем не менее, золото составляет лишь 16, 2 процента денежных резервов России, что является более низкой пропорцией по сравнению с соседями из зоны евро.

По всей вероятности, Россия будет продолжать накапливать золото. Будучи третьим крупнейшим производителем в мире, она вполне может значительно пополнить свой золотой запас.

Похожий сценарий, судя по всему, разыгрывается и в Китае, возможно, даже в более драматичном варианте. «Официальный» золотой запас Китая, составивший по состоянию на август 2016 года 1823 тонны, обеспечивает стране шестое место в списке крупнейших держателей золота в мире. Тем не менее, по отношению к масштабу китайской экономики и объему предложения валюты, ее золотые накопления составляют небольшую долю: всего 2,3 от общего объема валютных резервов.

Неофициально у Китая, по всей вероятности, имеются и дополнительные золотые резервы, о которых он не сообщает. Однако, даже если истинный размер золотого запаса Китая вдвое или втрое превышает те цифры, которые предоставляет его официальная статистика, как полагают некоторые аналитики, все равно эта страна с ее почти полуторамиллиардным населением по-прежнему обладает значительно меньшим золотым запасом на душу населения, чем Россия США, Европа и некоторые азиатские конкуренты. Китаю в ближайшие годы предстоит существенно нарастить свои золотые запасы.

Китайские лидеры стремятся добиться регионального доминирования. Для обеспечения этой позиции они хотят контролировать значительную часть рынка золота. Недавно открытая Шанхайская золотая биржа дает Китаю прямой механизм контроля над рынком физического золота в Азии.

Для Китая это является способом отнять хотя бы часть контроля у западных правительств и банков, которые традиционно доминировали в торговле золотом, контролируя ее из Лондона и Нью-Йорка.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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