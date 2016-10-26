Россия поднялась выше в рейтинге Всемирного банка по бизнес-климату

Условия ведения бизнеса в России несколько улучшились на протяжении прошедшего года, однако, Москве еще предстоит работать над развитием конкуренции в экономике, заявил во вторник Всемирный Банк в своем докладе.

Россия вышла на 40-ю позицию (между Венгрией и Болгарией) из 190 стран в бизнес-рейтинге Всемирного Банка на 2017 год, поднявшись с 51-го места в 2016 году и приблизившись к амбициозной цели, поставленной Владимиром Путиным – войти к концу десятилетия в 20-ку стран с самым благоприятным бизнес-климатом.

«В последние годы Россия активно участвует в реформировании нескольких сфер регулирования бизнеса», заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Андраш Хорваи.

«В некоторых аспектах ведения бизнеса, практика регулирования теперь приблизилась к лучшим мировым стандартам». Всемирный банк отметил, что Россия достигла значительных успехов в области регистрации собственности и исполнения контрактов. Кроме того, в прошлом году упростилась процедура получения разрешений на строительство.

Однако, у России еще есть резервы для роста, в частности за счет повышения конкуренции в экономике, сказал Андраш Хорваи.

Наивысший рейтинг бизнес-среды присвоен Всемирным банком Новой Зеландии, а список отстающих замыкает Сомали.

Несмотря на экономический кризис и геополитическую напряженность с Западом, Россия в последние годы продвигается вверх по рейтингу Всемирного банка.

Исследование по бизнес-кдимату в основном фокусируется на регулировании, затрагивающем предприятия малого и среднего бизнеса в 11 областях. К ним относятся открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергии, регистрация собственности, получение кредита, защита миноритарных инвесторов, уплата налогов, трансграничная торговля, обеспечение исполнения контрактов и другие.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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