Обложка «The Guardian»: «плачущий 16-летний мигрант»

Ну разве вас не охватывает жалость при виде этого бедного невинного маленького ребенка? Это изображение плачущего «16-летнего» мигранта, которое красуется на обложке «The Guardian» — просто смехотворно.

Подпись к снимку гласит: «16-летний мигрант из Эфиопии плачет в ожидании регистрации в процессинговом центре в импровизированном лагере для беженцев недалеко от Кале. Изображение помещено под заголовком: «Власти противостоят давлению, не желая принимать детей из Кале».

Этот плачущий «ребенок» предположительно должен вызвать у британцев чувство вины и заставить их потребовать от своего правительства позволить подобным «детям» въезд в их страну.

Отметим, что это изображение – не фальшивка, и оно не используется в данном случае как сатира. Фотография сделана Эмилио Моренатти из Associated Press, в чем легко убедиться, зайдя на его вебсайт.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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