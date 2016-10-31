Обложка «The Guardian»: «плачущий 16-летний мигрант»

Общество Версия для печати

876347

Ну разве вас не охватывает жалость при виде этого бедного невинного маленького ребенка? Это изображение плачущего «16-летнего» мигранта, которое красуется на обложке «The Guardian» — просто смехотворно.

Подпись к снимку гласит: «16-летний мигрант из Эфиопии плачет в ожидании регистрации в процессинговом центре в импровизированном лагере для беженцев недалеко от Кале. Изображение помещено под заголовком: «Власти противостоят давлению, не желая принимать детей из Кале».

16-year-old-migrant-calais-lol

Этот плачущий «ребенок» предположительно должен вызвать у британцев чувство вины и заставить их потребовать от своего правительства позволить подобным «детям» въезд в их страну.

Отметим, что это изображение – не фальшивка, и оно не используется в данном случае как сатира. Фотография сделана Эмилио Моренатти из Associated Press, в чем легко убедиться, зайдя на его вебсайт.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (Голосов нет)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *