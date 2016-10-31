Въездной медицинский туризм в России вырос в 4 раза

Россию обычно считают ключевым субъектом выездного медицинского туризма, но слабый рубль привел к тому, что стоимость лечения в России для зарубежных клиентов резко упала.

Страна пока не готова опубликовать точные фактические данные, но число обратившихся за медицинской помощью в России заметно растет. Советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской говорит, что в 2015 году за медицинской помощью обратились в 4 раза больше неграждан России, чем в 2014-м. Являются ли они медицинскими туристами или иностранными пациентами, остается неясным. Некоторые иностранные сотрудники в России заметили, что их заработная плата существенно снизилась, поэтому они, вероятно, предпочитают получать лечение в России, отказавшись от прежней практики поездок за границу.

По словам Ланского, этот рост принес государству миллиарды рублей дополнительных доходов. В 2015 году они добавили в государственный бюджет к прежним 154 еще 108 миллионов долларов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова утверждает, что в 2015 году число иностранцев, которые прошли лечение в России, увеличилось в четыре раза по сравнению с 2014 годом.

Были времена, когда за лечением в Россию приезжали только граждане бывших советских республик, однако теперь Москва приобрела репутацию лучшего места для лечения в регионе.

По словам директор Федерального научно-исследовательского института организации здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, «граждане соседних стран, стран СНГ, отправляются за лечением в Россию. Именно так все обстояло исторически еще в советские времена – самые лучшие лекарства были сосредоточены в Москве. Но в последнее время иностранцы из далеких стран также приезжают в Россию, в том числе и несколько американцев.

Качество самого медицинского обслуживания в целом довольно высокое, но российские клиники и больницы значительно отстают от европейских или азиатских конкурентов по критерию обслуживания и качеству немедицинского ухода.

Одна австрийская компания намерена помочь в создании медицинского кластера, который представляет собой структуру, включающую минеральные источники в городах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. Министерство по делам Северного Кавказа приветствует участие этой компании в строительстве объектов, а также поставке оборудования, отборе и подготовке персонала. Продолжается обсуждение возможности участия этой австрийской компании в совместном управлении объектами, после того как они будут введены в эксплуатацию.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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