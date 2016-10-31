Соединенные Штаты откладывают кибервойну с Россией до окончания выборов

Несмотря на то, что администрация Обамы не раз заявляла о своем намерении начать полномасштабную кибервойну против России в «любой момент по своему выбору», последние сообщения свидетельствуют о том, что эта война фактически отложена до президентских выборов, которые состоятся через две недели.

С точки зрения президента Обамы, надежда заключается в том, чтобы начать эту кибервойну, которую они пока могут отложить, вместе с Хиллари Клинтон, если она станет избранным президентом. Действительно, оба они занимают весьма воинственную позицию в отношении России, и Обама, видимо, не хочет лишать Клинтон возможности участвовать с первых дней в войне, которую она от него унаследует.

Начать сейчас войну было бы еще менее разумным, в случае если победит Трамп, поскольку Трамп выступает против идеи вступления в борьбу с Россией, и выражает серьезные сомнения относительно уверенности Демократической Партии в том, что именно Россия стоит за взломами их сервера.

Высокопоставленный демократ Адам Шифф из Комитета по разведке Палаты представителей говорит, что еще одним фактором является обеспокоенность в связи с возможностью спровоцировать российское возмездие в ответ на такую атаку со стороны США перед голосованием, поскольку многие демократы опасаются, что Россия может опубликовать «сфабрикованные» документы, способные повредить кампании Клинтон.

Ранее в этом месяце вице-президент Джо Байден сообщил, что он проинформировал Россию о предстоящей ответной кибератаке, и заявил, что администрация Обамы выберет для этого момент, когда взлом будет «иметь максимальный эффект». Россия в свою очередь категорически отрицает какую-либо причастность к взломам.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x