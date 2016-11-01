По мнению экспертов, Китай и Россия в будущем превратятся в крупнейшие сверхдержавы мира

В ходе 13-го ежегодного заседания Валдайского дискуссионного клуба политики и эксперты из 35 стран, включая Россию, Соединенные Штаты Америки, Китай, Индию и Австралию встречались, чтобы обсудить мировые проблемы.

По словам профессора политологии из Чикагского университета Джона Миршаймера, «современный мир проходит через период трансформации, переходя от монополярной структуры к такой ситуации, когда решение ключевых вопросов будет зависеть не только от позиции Соединенных Штатов, но также и от политического курса двух восходящих сверхдержав – России и Китая».

Эксперт заявил, что по мере роста напряженности в Юго-Восточной Азии, роль США в регионе становится все более сомнительной. «У России имеется три варианта выбора: во-первых, они могут сблизиться с Китаем. Во-вторых, Москва может пойти на сближение с США, что в сущности будет означать присоединение к коалиции для нейтрализации влияния Китая. И, наконец, русские могут остаться нейтральными и пытаться извлекать преимущества из соперничества между Соединенными Штатами и Китаем», сказал Миршаймер.

Глава Комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей КНР Фу Ин, не согласился с мнением американского коллеги и заявил, «Китай видит, что в результате одностороннего американского доминирования мир пришел к хаосу и нестабильности, именно поэтому Пекин не стремится занять место Америки в однополярном мироустройстве. Зачем Китаю повторять ошибки, которые уже сделали Соединенные Штаты?

Тем не менее, эксперты сошлись во мнении, что отношения между Китаем и Россией действительно находятся на беспрецедентно высоком уровне.

По словам Степлтона Роя, в прошлом – посла США в Китае, а ныне – почетного директора-учредителя Киссинджеровского института, «Реальность заключается в том, что российско-китайские взаимоотношения сегодня, вероятно, самые близкие за всю современную историю… Обе страны противостоят миру, в котором доминирует третья сила».

«К тому же Китай и Россия ощущают угрозу, связанную с односторонним глобальным превосходством США».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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