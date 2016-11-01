Американские эксперты обсуждают российскую политику на Ближнем Востоке

Университет Джонса Хопкинса и общество Александра Гамильтона провели в среду 26 октября дебаты по проблемам российского влияния и внешней политики Москвы на Ближнем востоке. В дебатах приняли участие профессор политологии Роберт Фридман и эксперт по национальной безопасности Майкл Сингх из Вашингтонского института ближневосточной политики. В качестве ведущего дискуссии выступил профессор политологии Стивен Дэвид.

Фридман кратко подвел итоги российского вмешательства в регионе. Он рассказал об экономических, военных и культурных связях России с такими странами как Египет, Турция, Израиль, Иран и Сирия. Он при этом ссылался на тематические исследования в качестве доказательства эффективности действий России и отсутствия адекватной реакции со стороны США.

Сингх опирался на замечания Фридмана, описывая, как Россия вступила в союзнические отношения со странами, которые стремились избавиться от американского влияния, такими как Сирия и Иран. По словам Сингха, эти примеры свидетельствуют о том, что Россия выступает в качестве противовеса глобальному доминированию США.

«Владимир Путин, особенно на протяжении своего второго президентского срока, сделал основой своей политики попытку восстановления былого престижа России на мировой арене», говорит он. «Если послушать что говорят российские официальные представители, легко понять, что их просто не устраивает мир, возглавляемый Соединенными Штатами».

Стивен Дэвид спросил выступающих, считают ли они, что Россия обладает потенциалом бросить вызов США, учитывая малый размер ее экономики и военной машины.

Фридман заявил, что именно слабая американская политика облегчила для России распространение ее влияния и силы на Ближнем Востоке. Сингх признал, что хотя Россия не представляет реальной угрозы исходя из экономической и военной мощи, она все же бросает вызов либеральному мировому порядку, который поддерживают Соединенные Штаты.

В качестве примера он говорил о действии России и бездействии США, которые привели к углублению миграционного кризиса в Европе.

На этапе вопросов и ответов, студенты спрашивали профессоров о различных проблемах. Среди них было вмешательство Кремля в выборную кампанию 2016 года, возможность отправки дополнительных американских войск на Ближний Восток, а также роль средств массовой информации в отражении международных отношений.

Один студент спросил докладчиков, полагают ли они, что Россия и Америка вступили в новую холодную войну, и если так, в чем, по их мнению, заключается сущность этой войны.

Фридман заявил, что противостояние холодной войны между коммунизмом и капитализмом уже в прошлом. Однако, он воспринимает сегодняшний идеологический конфликт между традиционными ценностями русской православной церкви и демократическими, либеральными идеалами Америки как символ новой холодной войны.

Сингх не согласился с правомерностью использования термина «холодная война». Хотя он признал эту аналогию привлекательной, по его мнению, упрощение может привести к выбору неверной политики, которая была бы неуместной, учитывая изменения в мире и его многополярный характер.

Бенджамин Гаал, вице-президент Общестав Александра Гамильтона, объяснил, почему его организация принимает участие в дебатах.

«Как общество мы считаем, что важно вернуть институт дебатов в университетские городки», сказал Гаал. «Мы приглашаем докладчиков, которые будут высказывать отличные мнения от традиционных представлений университетского городка. Мы не просим никого принимать эти мнения, мы просто хотим, чтобы они приходили, слушали, формировали свое собственное мнение, получали пищу для размышлений и приобретали более разносторонние знания».

Гаал подчеркнул, что они выбрали именно эту тему, поскольку считают ее актуальной.

«Мы решили, что темой обсуждения должна быть политика России на Ближнем Востоке, в частности, потому, что эта проблема постоянно обсуждается в новостях, а также потому, что она имеет отношение к предстоящим президентским выборам.

Далее Гаал уточнил «резюме» двух приглашенных докладчиков. «Доктор Фридман – наш университетский эксперт по России», сказал он. «А Майкла Сингха мы нашли благодаря вебсайту общества Александра Гамильтона. Мы думали, что его мнение достойно внимания, поскольку он служит в президентской администрации и имеет дело с проблемами Ближнего Востока».

Первокурсница Нана Кадир решила принять участие в мероприятии, поскольку она заинтересована в изучении ближневосточной политики. Ей понравилось слушать обоих докладчиков , которые делились своими знаниями и опытом по данной теме.

«Мне понравилась точка зрения Майкла Сингха, потому что он работал в секторе внешней политики, и обладает соответствующим опытом», сказала Кадир. Мне понравилось сопоставление его суждений, высказанных на основе опыта, и мнения профессора Фридмана, владеющего теоретическими сторонами вопроса. Я думаю, что это было интересно, и можно было ясно понять, что отражают их мнения. По-моему, Майкл Сингх был все же более реалистичен в своих словах.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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