Почему американская элита ненавидит Россию

Хотя, с точки зрения западной элиты, Россия – просто страна, оказавшаяся в неподходящем месте и в неподходящее время (эту тему прослеживают по всей русской истории), на самом деле имеется причина, по которой элита ненавидит Россию. И дело здесь не в ксенофобии, хотя она также присутствует, а в нескольких факторах, делающих Россию уникальной державой в мире, по сравнению со схожими странами.

Россия является независимой страной. Невозможно манипулировать Россией с помощью пульта дистанционного управления, как это получается с большинством стран. И элите это, разумеется, не нравится! Россия выгнала Сороса с его «Открытым обществом».

Россия запретила продемократическую благотворительность, развернутую миллиардером и владельцем хедж-фонда Quantum Джорджем Соросом, заявив, что эта организация представляет угрозу для государственной безопасности, а также российского конституционного строя. В заявлении, опубликованном в прошлый понедельник, Генеральная прокуратура России сообщила, что две ветви благотворительной сети Сороса, Фонд «Открытое общество» (OSF) и Институт Открытого общества (OSI) будут внесены в «стоп-лист» неправительственных организаций, деятельность которых признается российским государством «нежелательной».

Россию непросто разрушить с помощью тайных операций спецслужб, будь то ЦРУ или МИ6, а также с помощью прямого военного конфликта, в отличие от некоторых других стран БРИКС. Можно говорить о российских вооруженных силах что угодно, но они соответствуют, а во многих случаях превосходят американские силы. И это не просто чье-то мнение, это мнение высшего военного командования США:

В конце сентября на страницах ресурса zerohedge.com вниманию читателей был представлена п статья «США разрабатывают боевые планы балтийской войны с Россией», в котором мы описали ряд мысленных экспериментов, предпринятых Пентагоном в попытке определить, каков будет вероятный исход, в случае если что-то пойдет катастрофически не так, и в результате разразится вооруженный конфликт с Россией на Балтике.

Результаты этих экспериментов не назовешь особенно обнадеживающими. Вот как журнал «Foreign Policy» подвел итоги учений: «Пентагон готовит новые планы сражения с Россией за Балтику. Однако, на самом деле вызывает беспокойство тот факт, что во всех проводимых военных играх Соединенные Штаты по-прежнему терпят поражение».

Русская культура и язык представляют слишком большую сложность для американской элиты, представители которой претендуют на искушенность в международных вопросах, поскольку провели пару семестров во Франции. Например, когда дипломат Хиллари Клинтон, будучи Госсекретарем США, подарила министру иностранных дел России символическую кнопку «перезагрузки», это слово было переведено абсолютно неверно.

«Я хотела бы подарить вам небольшой сувенир, который представляет то, что хотим сказать президент Обама и вице-президент Байден и я: «Мы хотим перезагрузки наших отношений, и мы сделаем это вместе»…

«Мы очень старались найти правильное русское слово. Как, по-вашему, нам это удалось», спросила Хиллари Сергея Лаврова со смехом. «Увы, вы нашли неправильное слово» ответил Лавров, и оба дипломата рассмеялись. «Следовало написать «перезагрузка» (русский эквивалент для английского «reset»), сказал Лавров. «А здесь написано «перегрузка», что означает «overcharged».

Да, определенно, если Клинтон станет президентом, она доведет до ядерной войны. Войны начинались в истории и с гораздо менее значительных ошибок. Неужели Клинтон не могла обратиться к специалисту, который проверил бы это слово, прежде чем позориться во время публичной церемонии перед репортерами и телекамерами. Как можно быть столь откровенно непрофессиональной? Если бы такие политики работали в частном секторе, их бы и одного дня не продержали. Каким же чудом эти люди продвинулись столь далеко в американской политике?

Просто-напросто, элита не контролирует Россию. Хотя существуют тайные каналы российских олигархов, которые работают напрямую с западными интересами Ротшильдов, в России они не обладают такой степенью контроля, как, например в Германии. Или еще одним хорошим примером является Китай. Там часто возникают фанатические разговоры о том, что якобы Пекин сбросит все казначейские бумаги США, в то время как факт состоит в том, что Китай полностью зависит от США, и так будет оставаться в течение нашей жизни.

Россия – одна из самых превратно понимаемых культур на Западе. Причем, это довольно странно, поскольку Россия больше похожа на Америку, чем любая европейская страна:

— Россия, как и Америка, имеет огромные запасы земли и значительные неосвоенные территории;

— Россия и Америка населены преимущественно белыми христианскими народами, (хотя в последнее время Америка все более пытается играть роль плавильного котла, в то время как Россия выступает за этнические чистки);

— Россия и Америка воевали против Гитлера и нацистов во время второй мировой войны, которая определила события последующих 60 лет.

В истории были многочисленные интересные ситуации, когда Россия помогала Америке и Америка помогала России на различных уровнях. Самой любопытной историей был эпизод, когда во время администрации Никсона Киссирджер подталкивал Никсона к партнерству с Россией, что, по его мнению, могло создать столь непреодолимый союз, что никто не смог бы конкурировать с такой осью сверхдержав. Но этого не произошло, поскольку вмешались некоторые «неоконсерваторы», которые были против него. В основном это были католики польского происхождения, которые имеют какой-то глубокий генетический страх против любой культуры с использованием кириллицы. Никсон тогда выбрал вместо России Китай (и это была ошибка), и создал Forex. Но дело в том, что, повернись ситуация в иную сторону, Китай, возможно оказался бы в альтернативной реальности Киссинджера «великой империей зла», вмешивающейся в наши выборы, в то время как мы могли бы двигаться по магистрали Сибирь-Аляска без ограничения скорости, а цена на нефть была бы 10 центов за галлон, и нам не пришлось бы воевать на Ближнем Востоке.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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