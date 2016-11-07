Аварии преследуют новейший $360-миллионный военный корабль ВМС США

Очередная неприятность произошла с кораблем береговой охраны Montgomery класса Independence, который находился в эксплуатации менее двух месяцев. Во время следования через Панамский канал в порт приписки Сан-Диего в корпусе была обнаружена трещина полуметровой длины.

Согласно заявлению ВМС каналу CNN, Montgomery следовал из Атлантики в Тихий океан через серию «замков» канала, когда произошел удар о бетонную конструкцию, известную как «центральный замок». Корабль в это время находился под управлением местного штурмана Панамского канала.

«Трещина образовалась в 2,5-3 метрах над ватерлинией и не представляет угрозы проникновения воды или стабильности судна», заявили представители ВМС, добавив, что корабль уже покинул Панамский канал, чтобы продолжить свой путь в Сан-Диего в соответствии с графиком.

Источник USNI News первым сообщил о повреждении, которое не требует немедленного ремонта. Этот инцидент стал последним в череде неприятностей, происходивших с этим 360-миллионным современным боевым кораблем, с тех пор, как он был введен в эксплуатацию в сентябре нынешнего года.

На самом деле, всего несколько недель назад Montgomery уже столкнулся с аналогичной аварией, которая также привела к образованию трещины в его корпусе. Тогда в корпусе судна возникла течь после удара о буксир, который транспортировал его из зоны урагана Мэттью. В соответствии с заявлением, сделанным в прошлом месяце CNN представителем надводных сил ВМС на Тихом океане капитан-лейтенантом Ребеккой Хаггард, расследование возможных причин этого инцидента 4 октября продолжается в настоящее время полным ходом.

Ранее, спустя всего несколько дней после ввода в эксплуатацию, Montgomery также столкнулся с попаданием морской воды в гидравлическую систему охлаждения, а затем в тот же день потерял один из своих газотурбинных двигателей.

Панамский казус с Montgomery стал лишь последним в череде инцидентов, которые преследовали программу разработки боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship). В сентябре соответствующая служба ВМС объявила о начале радикальной переработки программы, которая будет включать в себя перевод первых четырех кораблей в категорию испытательных судов, с ограничением их зарубежного развертывания, за исключением случаев чрезвычайной ситуации.

Это объявление было сделано менее чем через две недели после того, как ВМС сообщили о выходе из строя двух кораблей, Freedom (LCS 1) и Coronado (LCS 4). А этому в свою очередь предшествовали механические поломки на кораблях Fort Worth (LCS 3) и Milwaukee (LCS 5), причем все аварии были зафиксированы в период с прошлого декабря.

«Новый план развертывания флота кораблей береговой охраны не является реакцией на аварийные ситуации», заявила представитель ВМС лейтенант Кара Инлин. «Мы пересматриваем подход к техническому обслуживанию, обучению и комплектованию персонала всего класса кораблей, не ограничиваясь одним судном или каким-то конкретным инцидентом. Как и в случаях с любым новым классом кораблей, Военно-морские силы постоянно ищут пути для повышения уровня подготовки персонала и технического качества своих судов», сказала она.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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