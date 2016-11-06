Россия: видя за деревьями лес

Прошло ровно 20 лет со времен создания Russian Prosperity Fund и 23 года с того времени, как я начал инвестировать в Россию. Я жил в Москве семь лет, и в это время растил в этом городе детей, а с тех пор как уехал оттуда, навещал город больше сотни раз. Я хорошо помню, каким сумбурным но и вдохновляющим было это место, когда мы только туда переехали. Когда мы приехали, на всю страну был всего один современный продуктовый магазин, не было нормального такси, а самолеты и гостиницы были для совсем не взыскательных путешественников.

Сейчас Москва очень гостеприимный город, со всеми ее удобствами и достопримечательностями. Региональные города не отстают. Все мыслимые товары легко доступны, и все оцифровано для пущего удобства. Есть высококачественные рестораны и гостиницы по разумным ценам, с уровнем обслуживания, сопоставимым с любым крупным городом мира. Российские компании в настоящее время, возможно, более прозрачны чем на Западе, а фондовая биржа работает так же слаженно, как и любая другая мировая биржа. Россия прошла долгий путь.

Что было движущей силой всего этого? Куда все это приведет? Факторов множество, но самый главный — продуктивность. Двадцать лет назад мир был гораздо проще. Развитый мир обладал большой продуктивностью и был богат, тогда как развивающийся мир имел низкую продуктивность и по большей части оставался бедным. Последняя категория определенно включала в себя и Россию, даже при том что Россия, в отличие от многих развивающихся стран, была промышленно развитой, урбанизированной и в целом хорошо образованной. С тех пор Запад по сути не имел роста производительности и никакого реального роста ВВП вне роста населения. Реальный ВВП в течение последних восьми лет находится на прежнем уровне. Политики пытались опираться на беспрецедентные денежные стимулы в попытке обеспечить экономический рост в отсутствие реального роста производительности. Это не сработало.

С другой стороны, в развивающихся странах, включая Россию, наблюдался поразительный рост производительности. Глядя вокруг легко можно видеть что производиться стало больше как с точки зрения товаров, так и с точки зрения услуг. Это абсолютный и относительный рост производительности является основой истории, которую мы пытаемся рассказать.

В прессе часто можно прочитать истории о том, что Россия в упадке, что она на грани коллапса и находится в тупике. На Западе такие авторы как например Томас Фридман ценятся весьма высоко. Выбрал я его не потому, что он хуже всех, а потому что он широко признан. Вся его «статистика» весьма манипулятивна и вводит в заблуждение. Мне все же трудно полностью понять, почему в остальных случаях такие заслуживающие авторитета журналисты как Фридман намеренно вводят читателей в заблуждение. Возможно мои мысли довольно жестко сформулированы, но все данные легко проверяются и не остается сомнений в том, кто прав а кто нет.

На внутреннем политическом фронте существует ряд вещей, которые могут позволить объяснить нынешнюю ситуацию. Популярность Путина опирается на три ноги. Первая — наиболее очевидная; россиянам при его власти живется сейчас лучше, чем когда-либо. Зарплаты в американских долларах сейчас выросли более чем в десять раз чем были, а безработица минимальна. Большинство обозревателей дальше этого обычно не заходят, и искренне удивлены, что Путин не становится менее популярным сейчас, когда стало несколько тяжелее после двух рецессий за последние восемь лет.

Вторая нога популярности Путина, возможно, еще более важна. Российское общество в настоящее время функционирует гораздо лучше, чем это было. Трудно измерить продуктивность и эффективность в области здравоохранения и образования, но совершенно ясно, что дела улучшаются. Одной из драматических мер является детская смертность, которая снизилась на 65 процентов — такое не происходит само по себе. Такое происходит потому, что система здравоохранения начинает эффективнее функционировать, и родители могут лучше позаботиться о своих детях. Средняя продолжительность жизни увеличилась более чем на шесть лет за последние 20 лет. Это весьма впечатляющие цифры, и довольно необычны в сравнении с остальным миром.

Мы также наблюдаем и другие моменты. Существует реальное стремление к реализации «электронного управления» и в мерах обеспечения функционирования бизнеса. Россия улучшила позиции по самым разным меркам, как можно видеть в списке ниже:

Улучшение бизнес-климата: с 112 на 51 место в 2015 году среди стран мира



Глобальная конкурентоспособность: С 64-го места в 2011 году до 45-го в 2015 году

Доклад о человеческом капитале: с 51 в 2013-м до 26-го в 2015-м

Индекс инноваций Bloomberg: с 18 места в 2013-м на 12 место в 2015-м

Третья нога популярности Путина связана с позицией России в мире. Многие россияне чувствовали себя униженными, когда распался Советский Союз. Они возмущались, что их точка зрения не принималась во внимание, и сейчас многие россияне считают, что их стали принимать всерьёз.

Большая часть прироста производительности, достигнутая Россией, исходит из частного сектора. Иногда повышение производительности является сопутствующим, и его трудно оценить, но зачастую мы видим явные улучшения уже в течение нескольких следующих лет.

Российские компании сейчас являются одними из самых конкурентоспособных в мире в разных секторах промышленности, в первую очередь, в связанных с сырьевой промышленностью отраслях. Прибыльность нефтяной промышленности в России в этом году имеет даже большую прибыльность чем в 2014 году, когда цены на нефть были почти в два раза выше нынешних.

Мы также наблюдаем весьма значительное расширение российской экономики. Всемирный банк подсчитал, что доля природных ресурсов в ВВП сократилась с 43,5% в 2000 году до 16,2% в 2014-м. Нет сомнений, что этот процесс будет продолжаться. Наблюдается в первую очередь рост сферы услуг. Здесь, в Russian Prosperity Fund мы видим быстрое развитие сферы ритейлинга, коммуникаций и развлечений. Появились также альтернативы государственным услугам вроде частных школ и услуг здравоохранения. Большая часть этих бизнес-предприятий функционируют с большей эффективностью чем большинство старых традиционных предприятий. Мы также видим гораздо лучшее использование технологий, как в смысле их применения в существующем бизнесе, вроде нефтяного или розничного, так и в конкретных технологических компаниях.

Все это стало возможным благодаря мощному человеческому капиталу, который имеется у России. Это ее скрытое богатство — то, на котором инвесторы зачастую не фокусируются. В целом население очень хорошо образовано, и степень высшего образования — самая высокая в мире. В качестве примера можно привести последний чемпионат мира по программированию среди университетов, где среди 12 лучших победителей было пять россиян и один украинец. Именно качество человеческого капитала убеждает нас в том, что достигнутый за последние 20 лет прогресс будет продолжен и в будущем. Цены на сырье могут варьироваться, а политику трудно спрогнозировать, но уверенный человеческий капитал, это двигатель, на который можно полагаться.

Все эти годы многие обозреватели списывали Россию со счетов не один раз; в 1994-м, после дефолта 1998-го, после дела Юкоса в 2004-м, во время мирового финансового кризиса в 2008-м, и наконец, совсем недавно, в 2014-м. Каждый раз Россия восстанавливалась, компании становились сильнее, эффективнее, и прибыльнее, и каждый раз это оборачивалось хорошими возвратами для инвесторов. Мы убеждены, что российское общество и экономика будут продолжать улучшаться и что внутренняя стоимость наших компаний будет продолжать расти.

Матиас Уэстмен, основатель Prosperity Capital Management

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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