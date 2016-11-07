Как российский авианесущий крейсер повлияет на ситуацию в Сирии

Ожидаемый в скором времени приход к берегам Сирии единственного российского авианесущего корабля поможет России усилить боевую мощь участвующих в военной операции сил перед тем, как возобновить бомбардировки осаждённого Алеппо.

Флагман российского военно-морского флота «Адмирал Кузнецов» с истребителями МиГ на борту после зафиксированного спутником пополнения запасов топлива на переходе по Средиземному морю, окутав небо дымом, направился в сторону сирийского побережья. Пока неясно, куда на самом деле идёт тяжёлый авианесущий крейсер и сопровождающая его корабельная группа. Как ожидается, эта не очень крупная армада появится за несколько дней до закрытия сирийским правительством гуманитарных коридоров, по которым осаждённые могут выйти из восточного Алеппо.

Уже много говорилось о возможностях «Кузнецова» и частых поломках устаревшей матчасти корабля советской постройки. Хотя с палубы авианесущего крейсера не сможет взлететь столько самолётов, как, скажем, с американского авианосца, но это даёт возможность дополнительно использовать в боевых действиях в Сирии многоцелевые истребители и вертолёты. По словам военного аналитика CNA Дмитрия Горенбурга, для русских вполне достаточно того, что они могут сделать это.

«Кузнецов» не настолько необходим для участия в операции в Сирии, но его присутствие подчёркивает тот факт, что они обладают такими возможностями», — сказал Горенбург.

С наклонной взлётной палубы крейсера, не оборудованной системой катапульт, не могут взлетать самолёты МиГ-29K и Су-33 с полной боевой загрузкой и полными баками, утверждает Горенбург. Но для русских, это не так уж и важно, поскольку предоставляется хорошая возможность для отрабатывания лётчиками в боевых условиях взлётов и посадок с маневрирующей в океане плавучей взлётно-посадочной полосы.

«Это демонстрация силы, подтверждающая статус великой державы, в основном предназначена для российского населения», — сказал коллега Горенбурга Майкл Кофман, также занимающийся вопросами, связанными с российскими вооружёнными силами.

Закрытие гуманитарных коридоров для выхода из осаждённого города, которыми можно было воспользоваться в течение недели, вероятно, будет предшествовать очередной серии ударов сирийской и российской авиации, в том числе базирующейся на «Кузнецове». В начале недели некоторые оппозиционные группировки сами начали контрнаступление на контролируемую правительством часть города, бойкотируя эвакуацию по коридорам. Не несмотря на ожесточённые бои, им не удалось добиться значительных успехов.

Воздушная и артиллерийская поддержка со стороны российских военных имела огромное значение для сухопутных подразделений правительственных сил с тех пор, как Россия начала участвовать в авиаударах в Сирии в сентябре прошлого года.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что в связи с достижением военных целей начинается поэтапный вывод войск из Сирии. По данным спутниковых снимков и новостных сводок, вывод был только на словах, и Россия лишь передислоцировала часть своей штурмовой авиации с главной авиабазы на севере Сирии.

С тех пор примерно два десятка российских самолётов, включая многоцелевые истребители, бомбардировщики и вертолёты — практически без перерывов совершают боевые вылеты, оказывая столь необходимую поддержку истощенной сирийской армии и военно-воздушных силам. Несмотря на наращивание мышц, сирийское правительство при поддержке бесчисленного количества ополченцев не смогло взять под контроль главный оплот оппозиции в Алеппо, но им удалось добиться значительных успехов в сельских районах.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x