Финансовый урок России для Запада: надо научиться не ныть в ожидании худшего

Пора пристегнуть ремни. После полной драматизма избирательной кампании надо быть готовым к езде по ухабистой дороге. В предчувствии хаоса на рынках и экономических и социальных потрясений в мире инвесторы, вкладчики, шопоголики, пенсионеры и все остальные, безусловно, должны встревожиться. Однако, по сравнению с тем, что пережили другие страны, все эти страхи отходят на второй план.

Если взглянуть на Россию с её зависимостью от нефти, то она пострадала больше всего, а её экономика оказалась на грани полного краха. Но несмотря на кризис, население страны не стало выражать сильных протестов. Вопреки распространенному мнению, россияне не просто слепо преданы Владимиру Путину. Они верят, что страна успешно преодолеет неизбежный кризис.

Американский обозреватель издания USA Today, работавший в России в период с 2005 по 2008 год, начавшийся со взлёта развивающихся рынков и закончившийся глобальным финансовым кризисом, стал свидетелем уникальной реакции русского народа в 2008 году. Он был в Москве в 2014 году, когда рухнул рубль, и россияне справились с этим. Из их опыта, по его мнению, можно извлечь следующие уроки, которые помогут лучше подготовиться к следующему кризису:

Надо помнить: не бывает организаций, даже самых крупных, которые не могут развалиться. Россияне в возрасте 40 лет и старше стали свидетелями развала Советского Союза. В 1998 году рухнула банковская система России, а в 2008 году почти рухнула вся мировая финансовая система. Между тем, в 2008 году многие американцы были шокированы, когда рухнули столпы американской банковской системы. А россияне знали, что рано или поздно это случится. Поскольку всё и так развалится, лучше позаботиться о диверсификации. Многие американцы вложили большую часть своих пенсионных сбережений в акции компаний и потеряли почти всё в 2008 году. Россияне никогда бы не стали слепо верить в надёжность какого-то одного института. Поскольку невозможно застраховаться от краха, нужна диверсификация. Россиян привыкли критиковать за вывод денег из страны в доллары и фунты, но для них это просто была диверсификация. Избегать приобретения активов с большой базовой стоимостью. Заимствование денег свидетельствует об оптимизме в отношении будущего. Человек, берущий ипотеку, верит, что будет в состоянии вносить ежемесячные платежи в течение тридцати лет. У россиян нет такого оптимизма. Они будут жить со своими родителями до тех пор, пока не появится достаточно денег, чтобы купить дом. Они с удовольствием тратят деньги, когда они есть. Но в трудные времена они способны ограничить свои потребности до минимума. Быстро приспосабливаться к условиям наступившего кризиса. Никогда нельзя ныть. Русские никогда не забывают вторую мировую войну, когда они потеряли свыше 20 миллионов человек. Жертвы в виде сокращения расходов на данном этапе экономического цикла меркнут в сравнении в этим. И они быстро справляются с проблемами. Вместо отпуска за границей едут в Сочи. Продукцию зарубежных производителей заменяют отечественной.

Если снизить планку ожиданий, то разочарование будет меньше, когда дела пойдут не так, как ожидалось. Хотя хочется надеяться, что Запад не в полной мере ощутит российские реалии, следует многому поучиться у страны, пережившей Сталина и считающей девальвацию не столь удручающим неудобством.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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