Значительное число боевиков китайского и кавказского происхождения убиты в юго-западной части Алеппо

Источник в сирийской оппозиции сообщил, что значительное число боевиков из Синьцзян-Уйгурского автономного района и с Кавказа были убиты в ходе крупномасштабной операции террористов, предпринятой с целью прорвать блокаду сирийской правительственной армии в восточной части Алеппо.

«На протяжении последних семи дней, по крайней мере 70 уйгурских и кавказских боевиков были убиты в ходе так называемой «Великой эпической операции» против позиций правительственных войск в западной и юго-западной частях города Алеппо», говорится в сообщении.

«Фронт Фатх аш-Шам (связанная с Аль-Каедой террористическая группировка, ранее известная как фронт аль-Нусра) и некоторые другие военизированные формирования террористов предприняли эту операцию в западных и юго-западных районах Алеппо с целью снять осаду, в которой оказались их товарищи в восточной части Алеппо», добавляет источник.

В то же время, отмечается, что в первые девять дней «Великой эпической операции» в Алеппо были убиты всего 86 сирийских террористов. Сирийская армия и союзные силы ведут осаду восточной части Алеппо, где сконцентрированы тысячи боевиков.

С другой стороны, согласно сообщениям некоторых медиа-источников, реальное количество боевиков, убитых в ходе «Великой эпической операции» значительно превышает цифры, которые называют сами террористические группировки и их покровители.

В среду источники, близкие к террористам, признали, что в этом широкомасштабном наступлении на позиции правительственных войск в Алеппо в течение нескольких последних дней потери боевиков убитыми и ранеными составили 2200-2500 человек.

Эти цифры совпадают с сообщениями других источников, цитируемых арабской службой RT, утверждающих, что среди двух с лишним тысяч убитых боевиков было значительное число не-сирийцев.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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