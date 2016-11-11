Доклад ООН: роботы заменят две трети всех рабочих в развивающихся странах

Существует общее убеждение, что в результате внедрения роботов на предприятиях больше всего пострадают низкооплачиваемые рабочие. Согласно новому докладу ООН, если оценивать глобальные перспективы этого, в наибольшей степени повсеместная автоматизация затронет рабочих не в Северной Америке, а в развивающихся странах.

Автоматизация негативным образом отразится на возможностях рабочих с низким уровнем заработной платы в Северной Америке, сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию. Но большинство рабочих мест, которые могут исчезнуть в связи с этим, в основном находятся в развивающихся странах. Это связано с тем, что рабочие специальности в таких секторах, как сельское хозяйство и производство, уже сократились в более богатых странах, так как корпорации перевели свою операционную деятельность за рубеж в стремлении получать более высокую прибыль за счёт снижения затрат на оплату труда.

Развивающиеся рынки могут потерять «около двух третей всех рабочих мест», говорится в докладе. Это огромная цифра, значительно превышающая большинство авторитетных оценок потерь из-за автоматизации на Западе.

«Более широкое использование роботов в развитых странах ставит под угрозу преимущества развивающихся стран в дешёвой рабочей силе, — говорится в докладе. — Побочные эффекты для развивающихся рынков могут оказаться довольно значительными».

Хотя в докладе ООН больше говорится о влиянии роботов на ситуацию с рабочими местами, реальной проблемой является связанные со стремлением обогатиться действия корпораций. В условиях глобализации экономики изменения на рынке рабочей силы ощущаются не только в богатых странах, но и во всём мире. В Китае, к примеру, собственники заводов уже используют роботов в качестве инструмента, позволяющего избегать найма склонных к подстрекательской деятельности рабочих.

Страны с наибольшим количеством роботов, вероятно, получат наибольшие выгоды в виде прироста производительности труда, отмечается в докладе. Китай занимает лидирующие позиции по внедрению робототехники, но в этом есть и плюсы для стран, не имеющих достаточно богатств, которые также смогут использовать роботов для обеспечения своей конкурентоспособности.

Страны с большой долей низкоквалифицированной рабочей силы (или с низкой заработной платой) могут преуспеть в таких областях, где влияние робототехники пока не столь велико, как производство одежды, пишут эксперты. Другими словами, стоимость разработки и внедрения роботов может быть выше, чем крохи, выплачиваемые людям с развитыми навыками ручного труда.

«Прорывные технологии всегда приносят как выгоды, так и риски», — говорится в докладе. Действительно, рыночные подходы предполагают, что если компании автоматизируют некоторые рабочие места, в экономике будут востребованы высококвалифицированные специалисты, и в конечном итоге будет восстанавливаться равновесие.

В связи с этим в докладе даются рекомендации относительно образования: необходимо обучать детей тому, как работать с новыми технологиями, чтобы они в будущем могли занять рабочие места, требующие высокой квалификации, которые пока ещё не будут автоматизированы.

Тем не менее, в докладе ООН нарисована довольно мрачная картина будущего: сокращение рабочих мест здесь и в ещё большей степени там. Но, по крайней мере, хоть кто-то сможет зарабатывать деньги.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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