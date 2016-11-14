У Болгарии новый пророссийски настроенный президент

Ставшее неожиданностью избрание в Болгарии нового пророссийски настроенного президента Румена Радева, в прошлом военного лётчика-аса, не имеющего никакого политического опыта, по мнению экспертов, может привести к попыткам вернуть самую бедную страну ЕС в орбиту Москвы.
Бывший начальник штаба болгарских ВВС, больше привыкший носить военную форму, чем костюм, получил, по предварительным оценкам, больше 60 процентов голосов во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье.
Мало кому известный до того 53-летний Радев победил правоцентристского кандидата, лично поддерживаемого премьер-министром страны Борисовым, экс-спикера парламента Цецку Цачеву, получившую чуть более 35 процентов.
«Это победа всего болгарского народа. Сегодня демократия одержала верх над апатией и страхами», — сказал Радев в интервью СМИ в воскресенье вечером.
Он начал свою военную карьеру с должности пилота истребителя МиГ в 1987-1988 годах и впоследствии стал заместителем командующего военно-воздушных сил Болгарии.
Премьер Борисов проиграл из-за своей неспособности улучшить жизнь многих болгар, находящихся в условиях крайней нищеты, и отсутствия успехов в борьбе с коррупцией.
Радев уже скрещивал мечи с Борисовым во время своей службы в ВВС, когда выступил против закупки старых истребителей, и в результате разногласий вынужден был покинуть свой пост.
Затем его пригласила главная оппозиционная сила в стране Болгарская социалистическая партия в качестве своего кандидата на пост президента.
Его избирательная кампания была сфокусирована на вопросах национальной безопасности и недопущении притока беженцев, и он обрёл популярность избирателей, выступая с яростной критикой политики консерваторов.
Его первоочередной задачей на посту президента — обладающего в большей степени представительскими функциями — будет проведение в марте досрочных выборов, так как премьер-министр Борисов объявил, что уйдёт в отставку после сокрушительного поражения Цачевой.
Установление более тесных связей с Россией
Чёткая поддержка Радевым отмены санкций ЕС в отношении России и неоднозначные высказывания о ЕС и НАТО побудили аналитиков предположить, что он будет стремиться к укреплению связей с Москвой.
«Я убежден, что санкции не помогают, а только вредят … Страдают и Россия, и страны ЕС», — заявлял Радев в ходе избирательной кампании.
Членство Болгарии в ЕС и НАТО «не имеет альтернативы, но это совсем не означает, что мы должны объявить Россию своим врагом», добавил он.
Кроме того, он шокировал наблюдателей своими неоднократными заявлениями, что Крым «является де-юре украинским, но де-факто российским».
Радев женат и имеет дочь и сына от предыдущего брака. Он владеет английским, немецким и русским языками.
Новый президент, избираемый на пять лет, будет приведён к присяге 22 января 2017 года.