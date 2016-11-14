У Болгарии новый пророссийски настроенный президент

Ставшее неожиданностью избрание в Болгарии нового пророссийски настроенного президента Румена Радева, в прошлом военного лётчика-аса, не имеющего никакого политического опыта, по мнению экспертов, может привести к попыткам вернуть самую бедную страну ЕС в орбиту Москвы.

Бывший начальник штаба болгарских ВВС, больше привыкший носить военную форму, чем костюм, получил, по предварительным оценкам, больше 60 процентов голосов во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье.

Мало кому известный до того 53-летний Радев победил правоцентристского кандидата, лично поддерживаемого премьер-министром страны Борисовым, экс-спикера парламента Цецку Цачеву, получившую чуть более 35 процентов.

«Это победа всего болгарского народа. Сегодня демократия одержала верх над апатией и страхами», — сказал Радев в интервью СМИ в воскресенье вечером.

Он начал свою военную карьеру с должности пилота истребителя МиГ в 1987-1988 годах и впоследствии стал заместителем командующего военно-воздушных сил Болгарии.

Премьер Борисов проиграл из-за своей неспособности улучшить жизнь многих болгар, находящихся в условиях крайней нищеты, и отсутствия успехов в борьбе с коррупцией.

Радев уже скрещивал мечи с Борисовым во время своей службы в ВВС, когда выступил против закупки старых истребителей, и в результате разногласий вынужден был покинуть свой пост.

Затем его пригласила главная оппозиционная сила в стране Болгарская социалистическая партия в качестве своего кандидата на пост президента.

Его избирательная кампания была сфокусирована на вопросах национальной безопасности и недопущении притока беженцев, и он обрёл популярность избирателей, выступая с яростной критикой политики консерваторов.

Его первоочередной задачей на посту президента — обладающего в большей степени представительскими функциями — будет проведение в марте досрочных выборов, так как премьер-министр Борисов объявил, что уйдёт в отставку после сокрушительного поражения Цачевой.

Установление более тесных связей с Россией

Чёткая поддержка Радевым отмены санкций ЕС в отношении России и неоднозначные высказывания о ЕС и НАТО побудили аналитиков предположить, что он будет стремиться к укреплению связей с Москвой.

«Я убежден, что санкции не помогают, а только вредят … Страдают и Россия, и страны ЕС», — заявлял Радев в ходе избирательной кампании.

Членство Болгарии в ЕС и НАТО «не имеет альтернативы, но это совсем не означает, что мы должны объявить Россию своим врагом», добавил он.

Кроме того, он шокировал наблюдателей своими неоднократными заявлениями, что Крым «является де-юре украинским, но де-факто российским».

Радев женат и имеет дочь и сына от предыдущего брака. Он владеет английским, немецким и русским языками.

Новый президент, избираемый на пять лет, будет приведён к присяге 22 января 2017 года.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x